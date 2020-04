Archivbild: Im Juni 2019 fuhr der Tanker Kokuka Courageous vor Omans Küste auf eine Mine. Foto: AP/Fay Abuelgasim

Dubai – Mehrere bewaffnete Männer haben den Öltanker SC Taipei geentert, der vor der Küste Omans vor Anker lag. Das Fahrzeug befand sich am Dienstagabend drei Seemeilen (5,5 Kilometer) vom iranischen Ras Al-Kuh entfernt, gab die britische Seehandelsorganisation UKMTO in Dubai bekannt.

Man beobachte die Situation und rufe alle Schiffsbesatzungen in der Umgebung zu besonderer Achtsamkeit auf, war in einer per Email verbereiteten Erklärung zu lesen. An Bord befinden sich 22 chinesische Seeleute.

Die Postion des Schiffs laut UKMTO.

Der Sicherheitsfirma Dryad Global zufolge wartete die unter der Flagge Hong Kongs fahrende SC Taipei auf einen Ankerplatz im saudischen Hafen Jubail, als sie gegen 12:48 UTC (14:48 MESZ) überraschend Fahrt Richtung iranischer Küste aufnahm. Nach knapp zweistündiger Fahrt habe sie dann vor dem iranischen Mogh-e Qanbareh-ye Kuh Mobarak angehalten.

Auch auf der Webseite Marinetraffic.com, die sich auf die Beobachtung von Schiffen spezialisiert hat, ist zu sehen, dass die SC Taipei vor der iranischen Küste liegt. (red, 14.4.2020)