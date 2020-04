Aktuell ist nur an Planspiele zu denken, welche Matches, wann steigen könnten. Foto: APA/AFP/ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSE

Wien/Nyon – Ein Großteil der geplanten Länderspiele des Fußball-Jahres wird möglicherweise erst 2021 ausgetragen werden können. Diese Meinung vertritt der Vizepräsident des Weltverbandes FIFA, Victor Montagliani, der eine Corona-Arbeitsgruppe der FIFA leitet. Es sei damit zu rechnen, dass die Reisebeschränkungen wegen der Pandemie länger andauern würden.

Betroffen davon wären dann auch die ab 3. September 2020 geplanten Spiele der Nations League, deren Start für das ÖFB-Team mit dem Doppeltermin in Norwegen (4. September) und zuhause gegen Rumänien (7. September) geplant wäre. Anfang Oktober und Mitte November stünden insgesamt vier weitere Partien im Kalender. Der ÖFB hatte sich für Herbst zuletzt auch mögliche Nachtragstermine von im Frühjahr abgesagten Freundschaftsspielen angeschaut, der europäische Verband UEFA Planspiele mit bis zu acht Länderspielen im Herbst angestellt.

Viele Spiele, knappes Zeitfenster

Geht es nach Montagliani, wackeln jene Erwägungen bedenklich. Sogar die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar müsste nach der Auffassung Montaglianis, seines Zeichens Präsident des Verbandes für Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (CONCACAF), möglicherweise verkürzt werden, da der Zeitrahmen für das im November 2022 beginnende Turnier enger werde. Die europäische Qualifikation für die Katar-WM steht ab Ende März auf dem Programm, ab 11. Juni soll zudem die verschobene EURO nachgeholt werden.

Der Kanadier Montagliani leitet eine FIFA-Arbeitsgruppe, die Pläne formuliert, um die Herausforderungen des Sars-CoV-2-Virus zu meistern. Seit dem vergangenen Monat ruht in nahezu allen Teilen der Welt der Spielbetrieb. Die FIFA hat alle für März und Juni angesetzten Länderspiele abgesagt. Montagliani glaubt nun, dass auch die vorgesehenen Fenster für Spiele der Nationalmannschaften im Herbst gestrichen werden könnten. "Ich persönlich denke, dass dies eine Herausforderung sein könnte, sowohl wegen der Gesundheitsprobleme auf der ganzen Welt, als auch wegen internationaler Reisen", sagte Montagliani in einem Interview der Nachrichtenagentur AP.

Der nationale Fußball habe jetzt Priorität. Die Ländervergleiche im September stünden noch im Kalender, "aber ich möchte sagen, dass ich da nicht sicher bin, wie sich die Dinge derzeit entwickeln". Die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien könnte davon abhängen, dass ein Impfstoff gegen die Covid-19-Krankheit gefunden werde – und das sei möglicherweise erst 2021. Eine vollständige Wiederaufnahme des Fußballs im Jahr 2020 ist in Teilen der von der Pandemie am stärksten betroffenen Welt, einschließlich Europa und Nordamerika, möglicherweise nicht möglich, befürchtet der FIFA-Funktionär.

UEFA: Vorrang für Liga- und Cupbewerbe

Die europäische Fußball-Union UEFA wird in der kommenden Woche bei einer erneuten Konferenz das weitere Vorgehen in der Corona-Krise besprechen. Das UEFA-Exekutivkomitee werde am 23. April in einer Video-Konferenz die aktuelle Lage erörtern, bestätigte die UEFA am Dienstag auf Anfrage. Zuvor dürften Beratungen mit den 55 UEFA-Mitgliedsverbänden und Vertretern des Vereinsfußballs anstehen.

Vorrang hat für die UEFA der Abschluss der nationalen Liga- und Cupbewerbe. Ein Notfallplan sieht vor, dass die Spiele bis Juli oder August gehen könnten, die über die Teilnahme an der Champions League und Europa League in der nächsten Saison entscheiden.

Champions League: Final-8-Turnier im August?

Die Spiele in der Königsklasse und der Europa League könnten in dieser Saison wieder aufgenommen werden, sobald die nationalen Titel entschieden sind. Nachgedacht wird von der UEFA und die Klub-Vereinigung ECA laut spanischen Medien über ein Final-8-Turnier im August. Es werde nach einem neutralen Ort gesucht, an dem die Teams und alle Begleiter während des Bewerbs isoliert leben könnten, schrieb unter anderem die Zeitung "Mundo Deportivo" am Dienstag.

Auch müsse es dabei strenge ärztliche Kontrollen geben. Die Viertel- und Halbfinali sollen demnach jeweils in einem einzelnen Spiel ausgetragen werden statt wie üblich in Hin- und Rückspiel. Allerdings sind noch nicht alle Achtelfinali beendet. Der Spielbetrieb in der Königsklasse war wegen der Covid-19-Pandemie Mitte März auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden. Das Finale hätte ursprünglich am 30. Mai in Istanbul stattfinden sollen.(APA/dpa, 14.4.2020)