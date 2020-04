US-Präsident wirft der WHO die Vertuschung der Wahrheit und die Mitschuld an hunderttausenden Toten vor

Trump und die WHO stehen auf Kriegsfuß. Foto: EPA/Stefani Reynolds

Washington – US-Präsident Donald Trump hat am Dienstagabend den Stopp von US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) angekündigt. "Heute beauftrage ich meine Regierung damit, die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation einzustellen", sagte Trump bei einer Pressekonferenz in Washington. Es handle sich um eine vorrübergehende Einfrierung der Zahlungen. Wie lange diese dauert, gab Trump nicht an.

Zudem werde überprüft, welche Rolle die WHO bei der "schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus" gespielt habe, sagte Trump im Rosengarten des Weißen Hauses. Der US-Präsident wirft der WHO Versäumnisse im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie vor und hat die WHO als zu China-freundlich attackiert.

Es handelt sich um jährliche Zahlungen in der Höhe von 400 bis 500 Millionen Euro. Trump will mit anderen mächtigen Staaten sprechen, was mit den Geldern für die Gesundheitsvorsorge stattdessen geschehen solle. (APA, red, 15.4.2020)