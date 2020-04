Heidi Klum und Tim Gunn in "Making the Cut". Foto: amazon

Eine Modenschau unterm Eiffelturm! Eine Million Dollar Preisgeld für den Gewinner! "Making the Cut", das neue Serienformat von Amazon Prime, will hoch hinaus. Seit dem 27. März kämpfen jeden Freitag elf Modedesigner mit den Nähmaschinen, moderiert wird die Sendung von zwei Urgesteinen der Castingshow-Geschichte: Heidi Klum und Tim Gunn, die mit "Project Runway" 16 Staffeln lang den nächsten Modedesign-Star suchten, wollen es noch einmal wissen. Das ist keine so schlechte Idee: Dass "Project Runway" eine Erfindung der prädigitalen Ära ist, sah man der Show zuletzt an – viel Drama, wenig Mode.

Noch dazu hat Netflix im Jänner mit "Next in Fashion" ein Konkurrenz-Format entwickelt, das das Casting-Flaggschiff alt aussehen ließ.

"Making the Cut" mag eine Dauerwerbesendung für Amazon sein, doch ihr gelingt die Gratwanderung zwischen Unterhaltung und Mode: Die Juroren (darunter herrlich unnachgiebig Naomi Campbell) sind gut gewählt, die Kandidaten sind keine blutigen Anfänger mehr – und die Schauplätze Paris und Japan lassen Fernweh aufkommen. Bestes Quarantäne-Programm! (Anne Feldkamp, 16.4.2020)