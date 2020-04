"Bei Crusader Kings 3" kann man nun auch einen bisexuellen oder asexuellen Machthaber spielen. Foto: Paradox

Bei Crusader Kings ist alles möglich, um als Machthaber seinen Einfluss nicht einzubüßen. Das Spiel liegt dem Nutzer im Grunde alle Optionen offen: So kann man als lynchender Tyrann oder Philanthrop spielen. Einzig der Machtausbau ist bei dem Grand-Stratetgy-Titel das oberste Ziel. Wie Hersteller Paradox im Entwicklertagebuch klarstellte, wird es bei Crusader Kings 3 nun auch bisexuelle beziehungsweise asexuelle Machthaber geben. Die Ankündigung dazu, wird von einigen Spielern nicht allzu positiv aufgenommen.

Paradox Interactive

Möglichst realistisch

"CK3 ist ein diverses Spiel. Es behandelt im Grunde die halbe Welt – sechs Jahrzehnte lang. Diese Welt war gesäumt von unterschiedlichen Titeln, Kulturen, Religionen und Charakteren. Uns ist es ein Ziel, alle diese Dinge in größtmöglicher Genauigkeit abzubilden, um euch eine möglichst intensive Spielerfahrung zu bieten. Damit einhergehen neue dynamische Elemente und eine noch nie dagewesene Entscheidungsfreiheit", ist im Entwicklertagebuch der schwedischen Spieleschmiede nachzulesen.

Matriarchat einrichten

Bei CK3 kann man nun also direkt als Königin starten und so ein Matriarchat errichten. Beim Vorgänger waren auch homosexuelle Machthaber möglich. Dies baut das Spiel nun umso mehr aus, sodass nun auch Asexualität und Bisexualität Teil des Games wird. CK3 erlaubt nun auch, eine vorherrschende Sexualität einzustellen. So ist es möglich eine Welt zu simulieren, in der jeder mit jedem schläft beziehungsweise Frauen an der Macht sind. Spielerisch soll es hierbei keine Grenzen mehr geben.

Wütende Gamer

Berichtet wurde die Neuerung unter anderem von PC Gamer. Unter dem Tweet finden sich haufenweise Bemerkungen von irritierten und teilweise wütenden Spielern. "Das passiert, wenn eine Ideologie zu Fundamentalismus wird", schreibt ein Nutzer etwa. Andere wiederum sagen Paradox Geschichtsverfälschung nach. "Ich hoffe, dass es die Möglichkeit gibt, diesen neumodischen Dreck irgendwie abzuschalten", beschwert sich ein User zuletzt.

Wann "CK3" erscheint

Crusader Kings 3 erscheint noch heuer für Windows, Linux und auch macOS. Um sich bei dem Spiel zurechtzufinden, verschenkt Paradox den zweiten Teil. Das Game ist auf Steam erhältlich, Crusader Kings 3 kann dort auch bereits vorbestellt werden. (red, 15.4.2020)