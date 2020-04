Nintendo hat der Switch zwei neue Funktionen spendiert, die bei Spielern ganz oben auf der Wunschliste zu finden war. Foto: Nintendo

Bei der Nintendo Switch wurden mit dem Firmware-Update 10.0 einige Features integriert, die schon lange auf der Wunschliste vieler Nutzer stand. Das Update erfolgt wie immer automatisch, kann aber auch in den Systemeinstellungen erzwungen werden. Eine der wohl wichtigsten Änderung ist, dass der Speicherort von Spielen, DLCs und Apps nachträglich geändert werden kann. So ist es möglich, Inhalte zu verschieben. Etwa vom internen Speicher auf eine SD-Karte. Bei Spielständen und Update-Dateien ist dies auch weiterhin nicht möglich.

Tastenbelegung kann abgeändert werden

Nintendo erlaubt Nutzern ferner auch, dass sie die Tastenbelegung der Joy-Cons, der Switch-Pro-Controller und der fest integrierten Knöpfe geändert werden kann. Spieler können sich so ein personalisiertes Tastenlayout zusammenstellen. Fünf verschiedene Presets sind hierbei möglich. Wer von einem anderen Controller kommt, kennt das Problem, dass man oftmals statt der A-Taste die B-Taste drückt. Dieses Problem wurde dank der Funktion nun aus der Welt geräumt.

Geduld ist zurzeit angesagt

Sollten die neuen Funktionen zufälligerweise ausschlaggebender Grund dafür sein, dass man sich nun eine Switch holt, ist Geduld angebracht. Die Konsole ist in der normalen Version nämlich weltweit ausverkauft. Wer sich unbedingt ein Spielgerät holen möchte, kann sich entweder die Lite-Version besorgen oder aber auf diversen Verkaufsplattformen zu Fantasiepreisen zugreifen. Bis zu 500 Euro werden nämlich für eine Konsole verlangt. An dem Mangel wird sich so schnell auch nichts ändern. Die Produktion soll aufgrund der Coronakrise erst langsam wieder anlaufen. (red, 15.4.2020)