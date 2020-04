Sandrinas Mantra lautet ganz klar: lieber gute Technik, also ein "sauberer" Laufstil, als eine "Krücke" – also ein Schuh, der die Fehler zu korrigieren vorgibt.

Um Fehler im Bewegungsablauf überhaupt zu erkennen, braucht man aber eine Analyse. Das geht – normalerweise – nur persönlich. Face to Face. Oder eben face to feet. Derzeit geht das allerdings nicht. Darum bietet Illes mittlerweile Onlineanalysen an. "Ich habe viele Jahre Erfahrung mit Bewegungsanalysen. Die meisten Probleme wiederholen sich, und man bekommt einen guten Blick für 'Baustellen' am Körper und den Zusammenhang mit der Lauftechnik. Manche Trainingsaufgaben sind so einfach, dass man sie problemlos über Onlinekontakt mitgeben kann."

Aber natürlich habe das Grenzen: "Was man online nicht machen kann, ist eine klinische Untersuchung, also Einschätzung der Bänderstabilität, Messung der Fußfunktion, und auch das Vorzeigen und direkte Korrigieren der Lauftechnik ist nicht möglich. Dennoch kann man viele, viele Fragestellungen, durch Videobeispiele unterstützt, gut beantworten, und es gibt ja auch Läufer, die ohnehin viel zu weit weg wohnen, um auch in Nicht-Corona-Zeiten vorbeizukommen."