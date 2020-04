"Journey" und "Uncharted: The Nathan Drake Collection" bis Anfang Mai kostenlos erhältlich – auch Indie-Entwickler sollen unterstützt werden

"Journey" gibt es bis Anfang Mai gratis. Foto: Sony

Neben PC-Nutzern haben auch PS4-Spieler nun Grund zur Freude. Sony verschenkt im Rahmen der "Play at Home"-Initiative zwei Spiele. Diese sind gänzlich kostenlos – es braucht dafür also auch kein PS-Plus-Abo. Der Hersteller möchte sich damit bei allen bedanken, die während der Coronakrise daheimbleiben.

PlayStation

"Lebensbejahende Botschaft wichtiger denn je"

Ab dem 16. April bis zum 6. Mai können sich österreichische PS4-Nutzer Knack 2 und die Uncharted: The Nathan Drake Collection holen. Beide Spiele bleiben auch nach der Frist in der Bibliothek des Users und können somit weitergespielt werden. Laut Sony habe man die beiden Games aufgrund ihrer "lebensbejahenden Botschaft" ausgewählt, die laut dem Hersteller "zeitlos und wichtiger denn je" ist.

PlayStation

Hilfe-Fond für Indie-Spieleschmieden in Arbeit

Uncharted: The Nathan Drake Collection kostet normalerweise 20 Euro und erschien 2015. Für Journey muss man gewöhnlicherweise 14,99 Euro hinlegen. Der Titel erschien 2012 bereits für die PS3. Sony will ferner nicht nur Spieler unterstützen, sondern auch Indie-Entwicklern unter die Arme greifen, wie der Hersteller betont. Ein Fond mit zehn Millionen Dollar soll den strauchelnden Spieleschmieden helfen. Details wird es in Bälde geben. (red, 15.4.2020)