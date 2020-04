In dieser Galerie: 9 Bilder "Brace Yourself Games" "Brace Yourself Games" "Brace Yourself Games" "Brace Yourself Games" "Brace Yourself Games" "Brace Yourself Games" "Brace Yourself Games" "Brace Yourself Games" "Brace Yourself Games"

Mit Industries of Titan ist vorerst exklusiv bei Epic ein vielversprechendes Aufbaustrategiespiel erschienen. Die Exklusivität dauert bis 2021 an, danach gibt es den Titel von Brace Yourself Games bei Steam. Nutzer der Plattform haben auch den Vorteil, dass das Spiel dann fertig sein dürfte. Aktuell ist es nämlich ein Early-Access-Titel. Industries of Titan kostet zurzeit 24,99 Euro und ist für Windows erhältlich. Eine Linux- beziehungsweise Mac-Version ist aktuell nicht in Planung – ein Port zu späterer Zeit aber möglich.

Klassische Aufbausimulation ...

Industries of Titan ist in der Zukunft angesiedelt, in der ein Wettlauf um Macht, Ressourcen und Territorien eingesetzt hat. Das düstere dystopische Science-Fiction-Setting zieht sich durch das gesamte Spiel. Ziel ist es, eine riesige Industriestadt aufzubauen und dabei seinen Einfluss mit Schiffen, Technologien und auch Produktion auszubauen und zu verteidigen. Wie für ein Aufbauspiel üblich, wächst das Machtgebiet zusehend. Zugleich müssen die Bedürfnisse der Bevölkerung und Fabriken gestillt werden.

... mit "Factorio"-Elementen

Erste YouTuber und Medien konnten bereits einen Blick auf das Spiel werfen und Gameplay zeigen. Der Entwickler setzt dabei offenbar auf einen mehrstufigen Ausbau. So muss einerseits die verlassene Welt bebaut werden, um nach Ressourcen zu schürfen. Andererseits können Spieler auch die Fabriken nach ihrer Wahl bauen und so im Factorio-Stil möglichst ausgeklügelte Produktionsketten aufbauen. YouTuber "Hand of Blood" bescheinigt insgesamt ein vielversprechendes Spiel.

Offenbar zu früher Release

Etwas anders sieht man es hingegen bei 4Players. Dem Spiel würde sehr schnell die Luft ausgehen, so Rezensent Marcel Kleffmann. Aktuelle würde es Industries of Titan an Tiefgang fehlen. Nach circa zwei Stunden habe man sich so sattgesehen. Versprochene Features wie das Transportsystem, Kämpfe und Zufriedenheit der Bevölkerung werden erst nachgereicht – hier hätte es laut dem Autor eine Verschiebung und keinen voreiligen Release geben sollen.

Entwickler wollen sobald wie möglich liefern

Für allzu viel Furore hat das Game aber ohnehin nicht gesorgt. Somit wurde zum Early-Access-Release wohl vorerst nicht die Marketing-Maschine gestartet. Wie die Entwickler auf ihrer Website mitteilen, soll es in Bälde aber Updates geben, die beispielsweise Krieg und Transporte mit sich bringen. Beide Features seien hinsichtlich der Priorisierung an oberster Stelle und sollen sobald wie möglich als Update ausgeliefert werden. Auf einer Roadmap kann man die Pläne der Entwickler einsehen. (dk, 15.4.2020)