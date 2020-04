"Valorant"-Agentin Sage. Foto: Riot Games

Um Zugang zu Valorant zu erhalten, muss man bei Twitch Streamern beim Spielen des Shooters zuschauen. Entwickler Riot Games hat aufgrund des riesigen Andrangs mittlerweile die Regeln geändert – fortan sind die sogenannten "Drops" auch bei kleineren Nutzern aktiviert. Wie schnell man Zugang erhält, kann niemand sagen. Laut Riot Games ist das Zufallsprinzip am Werk – es kann also durchaus Tage dauern, bis man einen Key erhält.

Foto: Screenshot/Gamestandard

Bis zu 65 Euro kostet ein Zugang

Der riesige Bedarf sorgt nun dafür, dass Zugänge auf Willhaben, eBay und Co zu irrwitzigen Preisen angeboten werden. Bis zu 65 Euro verlangen so manche Verkäufer für einen Key für die Beta des Spiels. Durchschnittlich muss man 40 Euro hinlegen, um sofort Zugang zu dem Shooter zu erlangen. Manche Verkäufer bieten auch mehrere Keys an.

Foto: Screenshot/Gamestandard

Account kann jederzeit gesperrt werden

Von dem Kauf ist allerdings dringend abzuraten. Einerseits ist der Zugang zu dem Spiel kostenlos. Mit etwas Glück und Geduld erhält man Zugriff auf Valorant, wenn man nebenbei einen Twitch-Stream laufen lässt. Mehrere Streams gleichzeitig verbessern die Chancen übrigens nicht. Zudem ist es so, dass Riot Games gegen derartige Angebote vorgeht und Accounthandel verbietet. Gekaufte Accounts können so schnell gesperrt werden. (red, 15.4.2020)