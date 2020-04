Eines der Bilder, das durch die Challenge entstanden ist. Foto: Screenshot/WebStandard

Angesicht der Corona-Kontaktverbote hat sich das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt eine besondere Aktion einfallen lassen. Unter dem Motto "Zwischen Film und Quarantäne" sollen Filmfans seit einigen Tagen mehr oder weniger bekannte Filmmotive zu Hause nachstellen und auf Instagram veröffentlichen.

Challenge gestartet

"Die Kinos sind geschlossen, soziale Kontakte sind auf ein Minimum eingeschränkt, und unser ganzes Leben spielt sich derzeit an einem einzigen Ort ab: in den eigenen vier Wänden. Damit auch hier große Filmmomente entstehen können, hat das DFF zur Filmstill Challenge aufgerufen", erklärte das Museum am Mittwoch.

Etliche Filme nachgestellt

Auf dem Instagram-Kanal des DFF finden sich mit dem Hashtag #betweenfilmandquarantine bereits zahlreiche Beispiele, etwa aus den Filmen "Rocky", "Matrix", "La Strada" oder "Das Schweigen der Lämmer". (APA, 15.4.2020)