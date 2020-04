19.40 REPORTAGE

Re: Weitermachen in der Krise – Leben mit geschlossenen Grenzen Was tun, wenn der Landarzt im Dreiländereck Polen-Tschechien-Deutschland nicht über die Grenze kann? Und was tun, wenn die Melker wegen Corona zu Hause bleiben müssen?

Bis 20.15, Arte

20.15 BERGIG

Die Alpen – Eine große Geschichte Die Doku zeigt, wie sich der Mensch seit der Steinzeit die Alpen für sich nutzbar machte, und ist eine Zeitreise durch die Natur- und Kulturgeschichte des höchsten Gebirgszugs Europas – vom Mord an Ötzi über den Alpenmythos Wilhelm Tell bis hin zu den Pionieren des Alpinismus in neuerer Zeit. Bis 21.10, Arte

Foto: arte, zdf, terra x

21.05 SATIRE

Covid-19-Homestory Das Zusammenleben von Gitti und Georg entwickelt sich durch die Covid-Quarantäne zu einer passiv-aggressiven Herausforderung, die in einer Katastrophe endet. Start des fiktionalen satirisches Kurzformats. Bis 21.35, Okto TV

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Eine Frage des Geschmacks – Die Corona-Krise und die Wiederentdeckung des Kochens Aus Zeitgründen wird in Österreichs Haushalten immer weniger gekocht. Fertige Gerichte für die Mikrowelle, Pizzas und Kebab bestimmen nicht selten den Alltag. Viele hoffen, dass die aktuelle Corona-Krise hier eine Trendwende einleitet. Wenn alle Lokale geschlossen sind, wird wieder mehr gekocht. Bis 22.00, ORF 2

21.05 REPORTAGE

ORF 3 Spezial: Österreich auf Abstand (3/4) Die Straßen sind menschenleer, die Wirtshäuser geschlossen, viele Unternehmen köcheln auf Sparflamme. Aber was bedeutet das für die Menschen? Bis 21.55, ORF 3

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Michael Schottenberg (Schauspieler, Regisseur und Reiseschriftsteller), Birgit Reitbauer (Gastronomin), Moritz Thiem (Tennisspieler) und Harald Kubiena (plastischer Chirurg). Bis 0.05, ORF 2

23.25 ISABELLE HUPPERT

Alles was kommt (D/F 2016, Mia Hansen-Løve) Isabelle Huppert spielt die Pariser Philosophielehrerin Nathalie, deren Leben sich von einem Tag auf den anderen ändert: Ihr Mann verlässt sie nach einem Vierteljahrhundert Ehe. Ihr Verlag wirft ihre Werke aus dem Programm. Und ihre Mutter muss ins Altenheim. Subtiles, prämiertes Frauenporträt. Bis 1.05, WDR

Foto: Ludovic Bergery