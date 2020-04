Weite Teile des Handels öffnen wieder, Anfang Mai machen auch die Sportanlagen auf. Aber immer noch ist unklar, wie lange die Schulen geschlossen bleiben und ob sie vor dem Sommer überhaupt noch aufmachen. Aber was macht das mit unseren Kindern – wen trifft diese Entwicklung am härtesten? Und wie notwendig ist dieser Lockdown aller unserer Bildungseinrichtungen überhaupt aus medizinischen Gründen, gibt es eine klare Evidenz dafür?

Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "Der STANDARD mitreden" diskutieren. Diesmal mit dabei: der Public-Health-Experte Martin Sprenger, die Schuldirektorin Martina Dedic, sie leitet die Mittelschule Pfeilgasse in Wien. Und: die Tiroler Intensivmedizinerin Barbara Friesenecker.

Diskutieren Sie mit

Wie immer gilt: Wir wollen anhand Ihrer Fragen und Postings diskutieren. Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihren Kindern zu Hause gemacht, klappt das lernen, gibt es Feedback der Lehrer? Wie denken Sie darüber, dass aktuell gar kein Unterricht in der Schule stattfindet? Schreiben Sie uns! Zu sehen gibt es die Sendung morgen Nachmittag.

In Dänemark ist es bereits so weit, dort öffnen die Schulen. Was sich viele Eltern bei uns wünschen, sorgt dort ebenfalls für Aufregung: Dänische Mütter protestieren bereits dagegen. "Ich werde meine Kinder unter keinen Umständen in die Schule schicken", macht sich Sandra Andersen auf Facebook vor 40.000 Followern in ihrer Gruppe "Meine Kinder sind keine Versuchskaninchen" Luft. Sie ist überzeugt davon, dass sich viele Eltern fragen, "Warum sollten meine kleinen Kinder zuerst rausgehen?" Wie denken Sie über diese Skepsis? Auch darüber wollen wir sprechen. Moderation: András Szigetvari. (red, 15.4.2020)