Wien – Das Präsidium des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) hat in seiner am Mittwoch per Videokonferenz durchgeführten Sitzung entschieden, die derzeit ausgesetzten Bewerbe im Bereich der Landesverbände abzubrechen. "Eine ordnungsgemäße Durchführung ist aufgrund der behördlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht möglich", hieß es in der ÖFB-Aussendung.

Betroffen davon sind sämtliche Bewerbe der Männer mit Ausnahme der beiden Spielklassen der Bundesliga und des ÖFB-Cups, in dem nur noch das Finale zwischen Titelverteidiger Red Bull Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau ausständig ist. Im Bereich der Frauen werden alle Bewerbe inklusive der Bundesliga und des Cups abgebrochen, ebenso im Nachwuchs und im Futsal.

Dazu wurde die Bundesliga ermächtigt, die obersten beiden Spielklassen unter Einhaltung der behördlichen Auflagen – gegebenenfalls ohne Zuschauer – fortzuführen. Das Cupfinale soll unter den gleichen Rahmenbedingungen und, sofern möglich, als erstes Pflichtspiel ausgetragen werden. Ein neuer Termin werde entsprechend abgestimmt, teilte der ÖFB mit. (APA, 15.4.2020)