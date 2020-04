Hier sind deine News am Donnerstag:

Erntehelfer für Tirol und Kärnten aus Rumänien eingeflogen.

Gewessler zu Staatshilfen: "Steuermillionen brauchen Klimabedingungen".

Statistik: Österreich hat nun zwei Covid-19-Todeszahlen, und "keine ist falsch".

[Kommentar] Schlampiger Umgang mit Gesetzen: Wahrt unsere Rechte!

Womit sich Türkis-Grün in der Corona-Krise rechtlich angreifbar macht.

Podcast: Versagt die EU in der Corona-Krise?

Fahrradboom: Rettungsanker in Zeiten von Corona: New Yorker steigen aufs Rad um.

[Jobs] Unternehmen führen immer öfter Bewerbungsgespräche via Telefon. Doch was muss man beim telefonischen Vorstellungsgespräch beachten?

[Immobilien] Auch bei der virtuellen Wohnungsbesichtigung solltet ihr auf bestimmte Punkte achten. Hier eine Checkliste!

[Wetter] Am Donnerstag ist weiter Hochdruckeinfluss am Boden wetterbestimmend. Mit der Drehung der Höhenströmung auf Südwest werden zudem wieder warme Luftmassen herangeführt. So scheint erneut verbreitet die Sonne und es zeigen sich höchstens ein paar hohe, dünne Schleierwolken am Himmel. Bis 25 Grad.

[Zum Tag] Am 16. April 2003 teilte die WHO mit, dass ein Coronavirus Auslöser der Infektionskrankheit SARS ist.