Masken prägen nicht nur den öffentlichen Raum, sondern auch Pressekonferenzen im Bundeskanzleramt. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Es sei ein Angebot, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) mit Blick zu Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne): Polizeibeamte können die Gesundheitsbehörden dabei unterstützen, wenn sie mit dem Coronavirus infizierte Personen befragen – immerhin hätten sie Erfahrung mit Befragungen.



Anschober konkretisierte: Jede Landessanitätsdirektion könne selbst entscheiden, ob sie dieses Angebot nutzen will, von seiner Seite gebe es keine diesbezügliche Weisung. Konkret, so Nehammer, könnten Gesundheitsbehörden bei einem neuen Corona-Fall die Polizei verständigen, diese würde dann, "wenn möglich", telefonisch die infizierte Person befragen. Wenn das nicht möglich sei, könne man auch in Schutzkleidung persönliche Befragungen durchführen. Das Ziel: alle Kontakte der Person zu ermitteln, ebenso Plätze, an denen sie war, um schnell Personen zu finden, die angesteckt worden sein könnten. Nehammer formulierte das so: "Wir sind die Flex, die die Infektionskette trennt."

Alle Menschen in Altersheimen werden getestet

Die zweite Neuerung, die am Donnerstag bei einer Pressekonferenz verkündet wurde: Tests werden weiter ausgeweitet. Da die Zahl der Verdachtsfälle sinkt, könne man nun auch über diese hinaus auf das Coronavirus testen. Konkret soll der Handel verstärkt in den Fokus genommen werden, immerhin müsse man beobachten, wie sich die schrittweise Öffnung, die am Dienstag begonnen hat, auf die Infektionszahlen auswirkt.

Und: Alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie das gesamte Personal in Altersheimen sollen getestet werden. Laut Anschober betreffe dies 130.000 Personen in 918 Einrichtungen. Was die Testquantitäten angeht, liege Österreich übrigens laut Anschober in einem guten internationalen Schnitt. Hochgerechnet auf die Zahl der Einwohner sei man etwa gleichauf mit Italien, teste zwar weniger als in Deutschland, aber um ein Vielfaches mehr als Schweden, Großbritannien und Südkorea.

Weltweit zwei Millionen Fälle

Weltweit gibt es laut Anschober derzeit etwa zwei Millionen bestätigte Fälle, Europa sei mit etwa der Hälfte davon nach wie vor der Hotspot. In Österreich verzeichnete man mit 14.416 Erkrankten am Donnerstagmorgen eine Steigerung von 0,9 Prozent, "das ist die geringste Rate in Europa". Alle Bundesländer würden mittlerweile Zuwachsraten von unter zwei Prozent verzeichnen. In Summe seien 5.063 Menschen aktiv erkrankt, bei 4.800 von ihnen verlaufe die Krankheit mild. 967 Personen seien hospitalisiert, davon 238 in intensivmedizinischer Betreuung. All dies sei "sehr ausgeglichen und stabil", nun gehe es darum, die schrittweise Öffnung der Gesellschaft kontrolliert zu vollziehen. (Gabriele Scherndl, 16.4.2020)