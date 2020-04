In der Kategorie zeitgenössische Themen siegt bei "Einzelfotos" eine Aufnahme des russischen Fotografen Nikita Teryoshin mit dem Titel "Nothing Personal – the Back Office of War".

Das Foto zeigt einen Geschäftsmann, der am Ende eines Ausstellungstages auf der Internationalen Verteidigungsausstellung und -konferenz (IDEX) am 18. Februar in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, zwei Panzerabwehrgranatenwerfer wegsperrt.