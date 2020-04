Donald Trump und Vince McMahon. Man kennt sich. Foto: AP/BEBETO MATTHEWS

Teile der Sportszene in den USA und darüber hinaus sind irritiert. Dafür verantwortlich: Die Meldung, wonach das World Wrestling Entertainment WWE vom Gouverneur in Florida zu einer "essentiellen Dienstleistung" erklärt wurde. Wie kann einem wahrlich nicht kontaktlosen Show-Spektakel in Zeiten von Corona eine derartige Ausnahmestellung eingeräumt werden?

WWE-Boss Vincent Kennedy McMahon hatte vor ein paar Tagen angekündigt, künftig mehrmals die Woche Live-Übertragungen aus dem WWE-Performance-Center in Orlando (Florida) anzubieten. Freilich ohne Zuschauer vor Ort, dafür aber mit reichlich Kontakt zwischen den Protagonisten im Ring. Als gebe es in Zeiten wie diesen keine Order zum Abstandhalten. Für Diskussionen sorgt nun, wie es möglich sein kann, dass trotz bestehender "Stay-at-home-Verordnung" in dem US-Bundesstaat, die Show wieder weiterlaufen kann? Möglich wird dies eben durch die Beförderung zur "essentiellen Dienstleistung". Verantwortlich dafür: Floridas republikanischer Gouverneur Ron DeSantis.

Jerry Demings, Bürgermeister von Orange County (Florida), sieht darin kein Problem, weil es sich bei der WWE nur um eine kleine Familie handle und er vermute, dass man sich an die Schutzmaßnahmen halte. Kürzlich ist aber bekannt geworden, dass dennoch ein WWE-Mitglied an Covid-19 erkrankt ist.

Auf Anfrage von ESPN teilte Cody McCloud, seines Zeichens Pressesprecher des Gouverneurs, mit, dass WWE deshalb als "essentielle Dienstleistung" eingestuft wurde, weil Wrestling für die Wirtschaft des Bundesstaates sehr bedeutend sei. Ob sich auch die Ultimate Fighting Championship UFC oder Boxer Hoffnung machen dürfen, nun wieder in den Ring zu steigen, ist weiter unklar. Für McCloud sei entscheidend, dass die Veranstaltung ohne Publikum durchgeführt wird.

Zuletzt soll jedenfalls die Übertragung von WWE-Raw, dem Flaggschiff der WWE-Wrestling-Szene, nicht gerade mit Höhepunkten gesegnet gewesen sein, wie Wrestle Votes berichtet. Die Veranstaltung sei stattdessen von Unsicherheit geprägt gewesen, weil in manchen Hinterköpfen wohl der Spagat zu bewältigen war, besser zuhause zu bleiben oder einfach seinen Job auszuüben.

Präsidenten-Berater und Profiteur

Trump und McMahon sind sich auch schon einmal im Ring begegnet. Foto: AP/ Carlos Osorio

Ins Fäustchen lachen kann sich jedenfalls McMahon. Der Unternehmer und Self-Made-Milliardär wurde erst kürzlich von US-Präsident Donald Trump als Berater engagiert, um mitzuhelfen, die Wirtschaft der USA wieder anzutreiben. Im Zuge der Krise hat McMahon, der mit einem kolportierten Vermögen von rund 1,7 Milliarden Euro als einer der reichsten Menschen der Welt gilt, rund 40 Prozent der WWE-Mitarbeiter – darunter auch Kämpfer – entlassen. Auch Manager und Vorstandsmitglieder mussten Gehaltskürzungen hinnehmen, schließlich steht McMahons Profit auf dem Spiel.

Seinen Reichtum soll McMahon zu einem großen Teil den Einnahmen aus dem Wrestling verdanken. Allein sein Anwesen in Greenwich (Connecticut) soll 37 Millionen Euro wert sein. Und Trump? Er hat es satt, Wochen alte Sportveranstaltungen schauen zu müssen. (honz, 16.4.2020)