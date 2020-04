Ein Ehebruch, drei Perspektiven: Julien (Xavier Lemaître) versucht in "Verratenes Glück" seine Ehe mit Marie (Isabelle Carré) zu retten, Arte, 20.15 Uhr.

18.30 MAGAZIN

Konkret: Corona-Alltag – Ernten ohne Helfer Weil tausende Erntehelfer fehlen, drohen viele Obst- und Gemüsesorten auf dem Feld zu verfaulen. Eine Onlineplattform soll Abhilfe schaffen. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Vom Balkan nach Bitterfeld In einem Seniorenheim im deutschen Bitterfeld herrscht Personalnot. Die Besitzer machen sich zur Pflegersuche auf nach Bosnien.

Bis 20.15, Arte

20.15 BEZIEHUNGSDRAMA

Verratenes Glück (Un adultère, F 2018, Philippe Harel) Auf Wohnungssuche verliebt sich eine junge Illustratorin (Roxane Arnal) in einen Makler (Xavier Lemaître), der jedoch verheiratet ist. Regisseur Philippe Harel und Drehbuchautor Eric Assous erzählen einen Ehebruch aus drei verschiedenen Perspektiven. Bis 21.55, Arte

20.15 TARANTINO

Jackie Brown (USA 1997, Quentin Tarantino) Mit Referenzen gespickte Hommage an Pam Grier mit der einstigen Blaxploitation-Queen höchstselbst in der Titelrolle. Bis 23.05, Tele 5

21.55 REPORTAGE

Joan Baez – How Sweet the Sound Auch heute meldet sich die 79-jährige Folksängerin Joan Baez noch verlässlich zu politischen Themen zu Wort. Mary Whartons zeichnet in ihrer Doku, in der sich auch Weggefährten wie Bob Dylan, David Crosby und Reverend Jesse Jackson zu Wort melden, das vielschichtige Porträt einer couragierten und charismatischen Künstlerin und Bürgerin. Einen Auftritt im Rahmen ihrer Abschiedstournee im Jahr 2018 im Pariser Olympia gibt es im Anschluss um 23.20 unter dem Titel The Fare Thee Well Tour zu sehen. Bis 23.20, Arte

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Der Mensch und das Bier – 10.000 Jahre Kulturgeschichte Schon in Mesopotamien und Ägypten galt Bier als Grundnahrungsmittel, im Mittelalter diente das keimfreie Getränk auch zur Abwehr der Pest. Ein Querschnitt durch die Kulturgeschichte des beliebtesten Getränks der Europäer. Bis 23.15, ORF 2

0.10 KRIMI

Columbo – Niemand stirbt zwei Mal(Murder in Malibu, USA 1990, Walter Grauman) Die Erfolgsautorin Teresa Goren wird ermordet. Ihr Verlobter Jennings gesteht die Tat, doch zeigt sich, dass das Opfer schon vor den Schüssen tot war. Ein Fall für Columbo (Peter Falk). Bis 1.35, ORF 2