In Didi Kühbauers Garten sind durch Corona Dinge passiert. Foto: Screenshot ORF

Wenn man sich in ferner Zukunft einmal an die Zeit mit dem Coronavirus erinnert, werden die Bilder vom Baumarkt nicht fehlen. Die langen Wagerlschlangen vor dem Heimwerkermarkt werden als Zeichen der Wende interpretiert werden. Die Menschen durften endlich wieder einkaufen und fühlten sich damit ein Stück näher der verlorengegangenen Normalität.

Was ihnen in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen am meisten fehle, wurden in der ORF-Sendung Talk 1 am Mittwochabend Passanten gefragt. Die Antworten fielen vielfältig aus: Freunde, Leben, Fußballspielen, Wirt, Kaffee trinken, quatschen, Pizza, Freude am Leben – essen, trinken, soziale Kontakte also. Im Baumarkt shoppen kam nicht vor, die Umfrage wurde schließlich vor einem ebensolchen gemacht. So schnell sind Nöte vergessen.

Das Ende der Langsamkeit konnte man am Morgen danach mit Didi Kühbauer in Guten Morgen Österreich feiern. Den erzwungenen Stillstand kompensierte der Rapid-Trainer mit intensiver Gartenarbeit. Dabei seien Dinge passiert, die ohne Corona nie passiert wären. Und das ganz ohne Baumarkt! Heimwerker-King der Herzen. (Doris Priesching, 16.4.2020)