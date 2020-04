Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Musik

Der Rapper Left Boy hat die Coronakrise nun zum Anlass genommen, um Geld für das Rote Kreuz zu sammeln. In seinem neuen Lied "Stay at Home to Save the World" ruft er unter seinem echten Vornamen Ferdinand zum zu-Hause-Bleiben und regelmäßigem Händewaschen auf. Infos unter: www.stayathometosavetheworld.com.

Kunst

Unter #artigathome bietet der Südtiroler Künstlerbund eine Plattform, die von 130 Kunstschaffenden aus den Bereichen Bildende Kunst, Literatur, Musikkomposition und Architektur bespielt wird. Eine virtuelle Outdoor-Galerie entführt in ungeahnte Räume und in einem Online-Benefiz-Shop können die Bilddateien neuer Kunstwerke erworben werden. 50 Prozent des Erlöses werden an bedürftige Menschen gespendet, die andere Hälfte erhalten die Künstler und Künstlerinnen selbst.

Kinder

Für Kinder gibt es aktuell viele Angebote, die in der schulfreien Zeit auch zu Hause gemacht werden können. Hier eine kleine Auswahl: Kinderuni, Zoom Kindermuseum und Kinder an der Wien. (kr)