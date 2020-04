Abstand halten: "Das Sandmännchen" geht mit gutem Beispiel voran. Foto: Screenshot/ARD

Berlin – Auch für das "Sandmännchen" heißt es in Corona-Zeiten Abstand halten: In einem neuen Kurzfilm zeigt der RBB jetzt, wie sich der populäre Kinderheld in der Pandemie verhält – er kommt ohne Hausbesuche aus und meldet sich per Videokonferenz. Trickfilmer Stefan Schomerus hat den 120-Sekunden langen Streifen für das RBB-Kurzfilmprojekt "4 Wände Berlin" gezeichnet.

Der Film läuft ab diesem Samstagmorgen (18. April) auf den sozialen Kanälen von radioeins und rbbKultur sowie unter rbb-online.de. Das teilte der Rundfunk-Berlin-Brandenburg (RBB) am Donnerstag mit. Für das Kurzfilmprojekt hat der RBB 30 Filmemacher eingeladen, ein Corona-Tagebuch zu drehen – darunter Volker Heise, Wim Wenders, Andreas Dresen, Detlev Buck und Hans-Christian Schmid. Alle Filme laufen am 3. Mai im RBB-Fernsehen (22.20 Uhr). Seit dem 1. April zeigt der RBB online jeden Tag diese persönlichen Kurzfilme. (APA, dpa, 16.4.2020)