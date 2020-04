Schönen guten Morgen, hier sind die News am Freitag:

Der Liveticker heute ist hier zu finden.

[TV-Diskussion] Schulen bleiben de facto zu: Verlieren wir gerade eine Generation von Kindern?

Gesperrte Bäder am Neusiedler See: Fernweh nach dem Meer der Wiener.

Corona-Gesetze: Grüne mahnen den Rechtsstaat ein.

[Wissenschaft] Alte und neue Spekulationen zum Ursprung von Sars-CoV-2.

Rotes Kreuz ärgert Kritik an "Stopp Corona"-App.

Podcast: Welche Jobs die Corona-Krise vernichtet, verändert und kreiert.

[Wetter] Mit allmählich abnehmendem Hochdruckeinfluss zeigen sich trotz längerer sonniger Phasen mehr Wolken am Himmel, zumeist in Form von Haufenwolken. Dabei kann es kurzzeitig ein paar Regentropfen geben, die Neigung zu ergiebigen Schauern bleibt gering. Am Alpenostrand lebt der Nordwestwind spürbar auf. Frühtemperaturen 3 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 20 bis 26 Grad.

[Zum Tag] Alexander Cartwrights Geburtstag jährt sich am 17. April 2020 zum zweihundertsten Mal. Er war ein US-amerikanischer Buchverkäufer und freiwilliger Feuerwehrmann, der als Erfinder des Baseball-Spielfelds und der ersten modernen Baseball-Spielregeln gilt.