Chinas Präsident Xi Jinping muss sich für sein Krisenmanagement rechtfertigen. Foto: AP/ Xie Huanchi

London/Paris/Washington – Frankreich und Großbritannien haben den Umgang der chinesischen Regierung mit der Corona-Krise infrage gestellt. Macron sagte gegenüber der "Financiual Times" zu China: "Es sind offensichtlich Dinge geschehen, von denen wir nichts wissen". Auch Großbritanniens Außenminister Dominic Raab äußerte Zweifel an Chinas Krisenmanagement.

Auf die Frage, ob die Krise nicht die Schwächen westlicher Demokratien und die Vorteile autoritärer Regierungen wie China offenbart hätte, betonte Macron die Unterschiede zwischen Ländern, in denen Informationen frei fließen, und solchen, in denen die Wahrheit unterdrückt werde. "Angesichts dieser Unterschiede, der getroffenen Entscheidungen und dessen, was China heute ist, was ich respektiere, sollten wir nicht so naiv sein und sagen, dass es viel besser damit umgegangen ist", so der französische Präsident.

Russland verteidigt China



Peking müsse "harte Fragen" zum Ausbruch des neuartigen Coronavirus beantworten, sagte auch der britische Außenminister Dominic Raab am Donnerstag in London. China müsse darlegen, "wie es dazu kam und wieso es nicht früher gestoppt werden konnte", erklärte Raab, der den erkrankten Premierminister Boris Johnson vertritt. Er betonte: "Nach dieser Krise können wir nicht zur Tagesordnung übergehen."

Damit erhöht sich der Druck auf die chinesische Regierung, die sich in der Corona-Krise bereits scharfer Kritik der USA ausgesetzt sieht. Washington hatte Peking vorgeworfen, zu spät über den Ausbruch des neuen Erregers informiert zu haben. Am Dienstag verkündete Präsident Donald Trump den Stopp der US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Er warf der UN-Organisation "Missmanagement" in der Corona-Krise und Einseitigkeit zugunsten Chinas vor.

Die US-Regierung erklärte am Donnerstag außerdem, dass sie Berichten nachgehe, wonach die Coronavirus-Pandemie ihren Ausgang in einem Forschungslabor im chinesischen Wuhan genommen haben könnte.

Russland nahm China gegen die internationale Kritik in Schutz. Präsident Wladimir Putin lobte in einem Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping den Umgang Pekings mit der Pandemie, wie der Kreml am Donnerstag mitteilte. Die Schuldzuweisungen an China nannten Xi und Putin demnach "kontraproduktiv". (APA, 17.4.2020)