So soll das iPhone 12 Pro Max aussehen. Foto: EverythingApplePro

Die Zeiten, in denen Apple bei der Vorstellung einer neuen iPhone-Generation noch wirklich überraschen konnte, sind vorbei. Auch der Hardwarehersteller aus Cupertino muss sich damit abfinden, dass heutzutage praktisch keine Smartphones vor ihrer Veröffentlichung geheim gehalten werden können – vor allem nicht, wenn das Interesse entsprechend groß ist. Und so verwundert es nicht, dass jetzt fast fünf Monate vor dem üblichen Vorstellungstermin durchgesickert ist, wie die nächste Smartphone-Generation von Apple aussehen soll.

Leak

Am Youtube-Kanal Everything Apple Pro wurden erste Bilder und Animationen des iPhone 12 Pro Max veröffentlicht – und damit des Topmodells des neuen Lineups. Basis für diese Grafiken sind CAD-Dateien, die Max Weinbach von XDA Developers über eine Quelle bei einem Zubehörhersteller aufgetrieben hat. Diese stammen schon von Jänner, insofern könnte sich bis zur Veröffentlichung noch das eine oder andere Detail ändern, die generelle Richtung ist aber unübersehbar – und stimmt auch mit dem überein, was Bloomberg vor wenigen Tagen berichtete.

EverythingApplePro

Mit dem iPhone 12 Pro Max nimmt Apple eine Kehrtwende beim Gehäusedesign vor. So sind die Seiten des Geräts nun wieder flach gehalten. Rein äußerlich erinnert dies damit stark an frühere Smartphone-Generationen bis zum iPhone 5 – und auch an das aktuelle iPad Pro. Auch das Display ist dabei seitlich nur mehr ganz leicht abgerundet. Auf eine Biegung, wie sie derzeit bei vielen Android-Herstellern beliebt ist, verzichtet Apple also weiterhin.

Details

Das betreffende Modell soll mit einem 6,7-Zoll-Bildschirm ausgestattet sein, und mit 7,4 Millimeter etwas flacher als sein Vorgänger sein. Gleichzeitig wird es aber auch noch eine Spur breiter und länger. Der Rahmen rund um das Display wurde weiter reduziert, was aber noch stärker auffällt: Apple hat es offenbar geschafft, den Display-Ausschnitt für Frontkamera und Face ID deutlich zu verkleinern.

Leichte Änderungen gibt es auch beim Kameraaufbau an der Rückseite, was nicht zuletzt dem Umstand geschuldet ist, dass bei den größeren Modellen nun drei Kameras plus einem Lidar-Sensor zur räumlichen Erfassung verbaut werden. Auch sollen die verwendeten Linsen größer als beim iPhone 11 ausfallen.

Zu den weiteren Neuerungen soll ein "Pro Motion"-Display mit 120 Hz gehören, auch von besseren Lautsprechern ist die Rede. Ebenfalls zu sehen sind größere Antennenbänder an der Außenseite, die dem 5G-Support geschuldet sein sollen. Auch ein Smart Connector wie beim iPad ist zu sehen, wozu dieser genutzt werden könnte, bleibt vorerst aber unklar. (red, 17.04.2020)