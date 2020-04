Christoph und Eva Dichand. Foto: APA/Katharina Schiffl

Wien – "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand und ihr Mann Christoph, seines Zeichens Herausgeber und Chefredakteur der "Kronen Zeitung", wurden im März positiv auf Corona getestet. Das schreibt Eva Dichand auf heute.at. Erfahren habe sie es am 18. März, schildert Dichand: "Als das Handy läutet, gehe ich gerade mit meinen Kindern und dem Hund bergauf. Dran ist mein Arzt mit dem Befundergebnis – positiv auf Covid-19. Ich lege auf, drehe auf der Stelle um und lege mich daheim ins Bett. Ich muss sagen: Man schreckt sich schon sehr, wenn man erfährt, Corona zu haben."

Dichand ließ sich testen, weil sie zuvor mit den Symptomen einer Verkühlung zu kämpfen hatte, schreibt sie: "Ich war zuvor in der Schweiz Skifahren, in einem Risikogebiet. Also machte ich einen Test." Und: "Als ich mich also hinlege, ist es eigentlich fast schon vorbei. Nur Husten habe ich noch, wie schon den ganzen Februar."

Nachdem auch ihr Mann, Christoph, positiv auf Covid-19 getestet wurde, verbrachten die Dichands drei Wochen zuhause. Jetzt sei sie geheilt und arbeite wieder im Büro: "Wären nicht alle Menschen um mich herum so verängstigt – ich würde am liebsten den ganzen Tag alle umarmen", so Dichand. (red, 17.4.2020)