Die deutsche Produktion mit dem Titel "The Empress" soll zunächst sechs Folgen zu 45 Minuten umfassen und sich um die ersten Monate Sisis am Wiener Hof drehen

"Sisi" wird häufig mit Romy Schneider assoziiert. Schneider spielte die Hauptrolle in der Sisi-Trilogie der 50er-Jahre. Foto: APA/UPI

Köln – Der Streamingdienst Netflix plant einem Medienbericht zufolge eine neue "Sisi"-Serie aus Deutschland. Geplant sind vorerst sechs Folgen von jeweils 45 Minuten der deutschen Eigenproduktion über die Kaiserin von Österreich, wie das Medienmagazin "DWDL" berichtete. Der Streamingdienst bestätigte dies demnach.

Kreativer Kopf hinter der geplanten Netflix-Serie "The Empress" ist laut "DWDL" Katharina Eyssen, die nicht zum ersten Mal mit dem Streamingdienst zusammenarbeitet. Bereits im vergangenen Jahr schrieb sie als Head-Autorin die Drehbücher für die Miniserie "Zeit der Geheimnisse".

Weg vom "Komplettheitsanspruch"

Derzeit befinden sich laut dem Bericht die Drehbücher in der Entwicklung, bald soll das Casting beginnen. Wer die Hauptrolle der Sisi übernehmen wird, ist zum derzeitigen Zeitpunkt also noch unklar. "Sisi-Verfilmungen in den letzten Jahrzehnten hatten fast immer eine Art Komplettheitsanspruch", sagte Eyssen dem Medienmagazin. "Es sollte immer das ganze 'schicksalhafte' Leben abgebildet werden."

In der geplanten Serie soll es laut dem Bericht in der ersten Staffel zunächst um die ersten Monate Sisis am Wiener Hof gehen. Dadurch wird auch eine Fortsetzung möglich, falls die erste Staffel erfolgreich ist. In die Filmgeschichte ging vor allem die Trilogie aus den 50er-Jahren mit Romy Schneider in der Hauptrolle ein. (APA, AFP, 17.4.2020)