Anschobers neuer juristischer Berater pocht auf die Einbindung des Verfassungsdienstes. Im Unterschied zu Bundeskanzler Kurz will Jabloner nicht auf das Höchstgericht warten

Ex-Justizminister Clemens Jabloner sieht das ÖVP-geführte Bundeskanzleramt bei der verfassungskonformen Ausarbeitung der Corona-Maßnahmen in der Pflicht. Foto: APA/Jäger

Wien – Ex-Justizminister Clemens Jabloner pocht in der Diskussion um die rechtlich fragwürdigen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung auf die Mitverantwortung des ÖVP-geführten Bundeskanzleramts. Er widerspricht damit einer Aussage von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), die die Verantwortung für die Verfassungskonformität der Maßnahmen beim jeweiligen Ressort und damit vor allem beim grünen Gesundheitsminister Rudolf Anschober verortet hatte.

"Es ist ja nicht der Gesundheitsminister ganz allein auf weiter Flur", sagte hingegen Jabloner am Freitag im Ö1-"Morgenjournal". Das Kanzleramt sei für die verfassungsgemäße Vorbereitung aller Rechtsakte zuständig, zumal dort auch der Verfassungsdienst angesiedelt sei, der über viel Erfahrung verfüge. Diesen Apparat gebe es schließlich nicht umsonst, man solle darauf zurückgreifen.

Nicht auf VfGH "herausreden"

Auch die legeren Äußerungen von Bundeskanzler Sebastian Kurz, wonach viele Corona- Regelungen bis zu Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs ohnehin schon passé seien, kamen bei Jabloner nicht gut an: "Man kann sich nicht auf den Verfassungsgerichtshof herausreden, dass der nachträglich dann alles korrigierten wird." Vielmehr müsse das Bundeskanzleramt dafür sorgen, dass der legistische Prozess möglichst fachkundig durchgeführt wird.

Verordnungen reparieren

Jabloner, der früher auch Präsident des Verwaltungsgerichtshofs war, ist seit kurzem Mitglied einer juristischen Expertengruppe, die von Gesundheitsminister Anschober einberufen wurde, um etwaige Fehler und Unklarheiten in seinen eigenen Verordnungen zu korrigieren. Einen solchen Reparaturbedarf ortet Jabloner etwa bei der Verordnung über das Betreten öffentlicher Orte, also bei den Ausgangsbeschränkungen. "Wir haben gestern einen intensiven Meinungsaustausch darüber gehabt, wie man die Verordnung einerseits präziser machen kann, andererseits aber auch nicht zu kasuistisch (auf spezifische Einzelfälle bezogen, Anm.) gestaltet", sagte er. Ob und wann es Änderungen geben werde, wollte er nicht beurteilen. Anschober wolle die Ergebnisse der Gruppe jedenfalls in den politischen Prozess einspeisen. (APA, red, 17.4.2020)