Auf welcher rechtlichen Basis Karl Nehammers Innenministerium (ÖVP) die Grundversorgung und das Taschengeld kürzen will, bleibt unklar. Foto: APA/Helmut Fohringer

Dass Geflüchtete vom österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) per SMS nur lückenhaft über Corona-Maßnahmen informiert wurden, ist offensichtlich kein Einzelfall. Auch das Innenministerium verschweigt in einem auf Englisch verfassten Informationsblatt an Personen in der Grundversorgung, dass etwa Bewohner von Asylquartieren grundsätzlich hinausgehen dürfen, um frische Luft zu schnappen. Das Dokument, das Geflüchtete unterzeichnen müssen, liegt dem STANDARD vor.

Das Ressort von Minister Karl Nehammer (ÖVP) geht aber noch einen Schritt weiter. Bei einem Verstoß gegen die unvollständigen Instruktionen droht den Geflüchteten eine Kürzung der Grundversorgungsleistung (im Text "basic services") beziehungsweise ein Entzug des Taschengelds.

Innenministerium schweigt

Aus Sicht des Innenministeriums gibt es nur wenige Gründe, um das Haus zu verlassen. Etwa um unmittelbare Gefahren gegen Leib, Leben und Eigentum abzuwenden. Darüber hinaus sei der Ausgang nur für grundsätzliche Erledigungen erlaubt: Einkauf von Lebensmitteln, Gang zu Apotheke oder Bankomat, Arztbesuch beziehungsweise ärztliche Behandlung sowie Beerdigungen im engsten Familienkreis. Vor dem die Aufzählung schließenden "etc." folgt allerdings kein Hinweis darauf, dass auch das Spazierengehen erlaubt oder ist oder es möglich ist, beispielsweise auch anderen zu helfen.

Das Innenministerium beantwortete eine schriftliche Anfrage dazu nicht.

Neos orten Willkür

Anders die NGO Asylkoordination: Ihr Sprecher Lukas Gahleitner übt heftige Kritik: "Das Innenministerium täte gut daran, endlich für eine verordnungskonforme Unterbringung zu sorgen, anstatt falsche Informationen und Angst zu verbreiten."

Auch Neos-Asylsprecherin Stephanie Krisper kritisiert die Informationspolitik des Innenministeriums und spricht von purer Willkür. Die Androhung einer Reduktion der Grundversorgung oder des Taschengelds sei eine Einschränkung der persönlichen Freiheit ohne gesetzliche Grundlage. "Wir werden nachfragen, wer diese Willkür zu verantworten hat." (Laurin Lorenz, Jan Michael Marchart, 17.4.2020)