Viermalige Kunstturn-Olympiasiegerin schafft dies in weniger als einer Minute, andere durchaus schneller

Foto: APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE

Simone Biles, dreimalige Weltsportlerin des Jahres, hat ihre Fans mit einem Kunststück besonderer Art begeistert. Auf einem You-Tube-Video ist zu sehen, wie sich die viermalige Kunstturn-Olympiasiegerin aus dem Handstand heraus ihrer Trainingshose entledigt – binnen gerade einmal 55 Sekunden. Einen Eintrag in die Rekordbücher schaffte sie damit nicht, zumal andere, Vorreiter und Nachahmer, teilweise wesentlich schneller waren. Die Handstand-Challenge läuft seit Tagen in unterschiedlichen Prägungen in sozialen Medien.

Die Rekord-Weltmeisterin aus den USA wollte ihre beispiellose Karriere eigentlich nach den Olympischen Spielen in diesem Sommer abschließen. Ob die 23-Jährige ihre Laufbahn parallel zu den auf 2021 verschobenen Spielen von Tokio nun erst ein Jahr später beendet, ist derzeit noch offen. (sid, 17.4.2020)