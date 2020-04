Foto: Crytek

Grafikwunder Crysis bekommt ein Remaster. Der Shooter erschien 2007 und war damals hinsichtlich der Optik seiner Zeit weit voraus. Gleichzeitig verlangte das Spiel selbst potenter Hardware anno dazumal sehr viel ab. Seither hat sich das Meme "But can it run Crysis?" etabliert. Nun soll der Shooter erneut Rechner zum Glühen bringen: Die Neuauflage erscheint im heurigen Sommer für PC, PS4, Xbox One und auch Nintendo Switch.

Crytek

Kampagne in neuer Optik

Wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist, wird das Remaster nur die Singleplayer-Kampagne umfassen. Der Mehrspieler-Modus wird dabei nicht erwähnt. Immerhin soll der Neuaufguss aber mit modernen Grafikeffekten aufgewertet werden. Die Frankfurter Spieleschmiede Crytek spricht von neuen Texturen, moderner Kantenglättung, neuen Partikel-, Tiefenschärfe- und Lichteffekten. Auch die Beleuchtungstechnologie Raytracing soll Einkehr finden. Bis auf einen kurzen Teaser gibt es allerdings noch nichts zu sehen.

Ein Soldat gegen Aliens

Bei Crysis verfolgt man die Geschichte eines Elite-Soldaten im Exoskelett-Anzug. Dieser kämpft gegen eine Alien-Invasion an und hat dabei eine Reihe von Fertigkeiten zur Verfügung. 2011 erschien mit Crysis 2 der zweite und 2013 der dritte Teil. Seither ist es ruhig um die Shooter-Serie geworden. Zuletzt veröffentlichte Crytek 2019 Hunt: Showdown. Der PvP-Shooter begeisterte Spieler, konnte aber nicht für derart viele Furore wie damals Crysis sorgen. (red, 17.4.2020)