Appell an Staats- und Regierungschefs: Der ERC sei ein Hauptgrund für die zunehmende Stärke Europas in der Forschung

Brüssel/Wien – In einem Offenen Brief fordern Wissenschafter und Rektoren aus Norwegen, Schweden, Island, Finnland, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Österreich die Sicherung der Finanzierung des Europäischen Forschungsrats (ERC). Hintergrund der Initiative "Friends of the ERC" sind Befürchtungen über Kürzungen in allen Bereichen des nächsten EU-Forschungsrahmenprogramms "Horizon Europe".

Für die Unterzeichner – darunter etwa die Nobelpreisträger Edvard und May-Britt Moser sowie Ben Feringa oder der Rektor der Universität Graz, Martin Polaschek – ist der ERC "eine der größten Erfolgsgeschichten der EU im vergangenen Jahrzehnt". Dank der Kombination von Unabhängigkeit von politischer Einflussnahme, mutigen Forschungsideen, Bottom-up-Ansatz und dem Schwerpunkt auf Exzellenz seien die ERC-Förderpreise "zu einem der prestigeträchtigsten Forschungsstipendien der Welt geworden".

Erfolgsgeschichte muss weitergehen

In dem an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Ratschef Charles Michel und EU-Parlamentspräsident David Sassoli gerichteten Brief werden die Staats- und Regierungschefs dazu aufgerufen, die Finanzierung des ERC in "Horizon Europe" sicherzustellen. Die Unterzeichner betonen, dass der ERC ein Hauptgrund für die zunehmende Stärke Europas in der Forschung ist. Während die EU nur sieben Prozent der Weltbevölkerung umfasse, produziere sie ein Drittel der hochwertigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen weltweit. Es sei daher "von größter Bedeutung, dass sich diese Erfolgsgeschichte weiter entwickeln kann".

Schon jetzt würden viele großartige Ideen aufgrund von Budgetbeschränkungen keine Finanzierung erhalten. Bei einer höheren Dotierung wären viele weitere wissenschaftliche Durchbrüche möglich, argumentieren die Unterzeichner für eine entsprechende finanzielle Ausstattung des "wichtigsten europäischen Instruments zur Finanzierung der Pionierforschung – der eigentlichen Grundlage für disruptive Innovationen".

"Horizon Europe" soll mit 1. Jänner 2021 das derzeit laufende, mit 77 Milliarden Euro für die Jahre 2014 bis 2020 ausgestattete EU-Forschungsrahmenprogramm "Horizon 2020" ablösen. Der ERC ist in diesem Programm mit insgesamt 13 Milliarden dotiert. Mangels EU-Haushalt steht das Budget für das neue Forschungsprogramm aber noch nicht fest. Das EU-Parlament hat dafür ein Budget von 120 Milliarden, die EU-Kommission Mittel in Höhe von 100 Milliarden Euro vorgeschlagen. Angesichts der laufenden Diskussionen um den EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 werden allerdings erheblich weniger Mittel dafür befürchtet. (APA, red, 18. 4. 2020)