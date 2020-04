Seit 2019 in Arbeit, soll das Game 2021 als Early-Access-Titel starten – Spielbare Demo bereits verfügbar

Johannes Gäbler arbeitet an "Festival Tycoon". Foto: ZVG

Festivals und Großveranstaltungen werden wohl länger nicht stattfinden. Zumindest spielerisch kann man sich aber bald dem wilden Getümmel hingeben. Der 23-jährige Wiener Johannes Gäbler arbeitet nämlich an einem Spiel namens Festival Tycoon, bei dem man ein virtuelles Woodstock veranstaltet. Seit mehr als einem Jahr arbeitet der Medientechnik-Student der TU Wien bereits an dem Projekt – für das zweite Quartal 2021 ist ein Early-Access-Release auf Steam geplant.

Musiker mit Interesse für Game-Design

Bis dahin soll das derzeitige Einmannprojekt noch ordentlich anwachsen. Gäbler arbeitet zurzeit weit mehr als 40 Stunden pro Woche an seinem Game. Bereits im Herbst 2017 hatte er die Idee dafür. Der Musiker spielte immer wieder mit seiner Band aus Innsbruck und kümmerte sich dabei um die Organisation der Auftritte. "Kombiniert mit meinem Interesse an Game-Design und Game-Development habe ich begonnen, ein Spiel zu entwickeln, das diese Dinge zusammenfasst", erzählt Gäbler dem STANDARD.

Spielbare Demo gibt ersten Ausblick

Das erste Feedback fiel positiv aus. Dieses half auch dabei, weiter an dem Projekt zu arbeiten. Fast drei Jahre später gibt es nun auch eine erste Demo von Festival Tycoon. Diese ist kostenlos spielbar und bietet einen Blick auf den ersten Abschnitt des Games. Dabei geht es nämlich darum, das Festivalgelände aufzubauen, Sponsoren zu finden und Bands zu buchen. In den nächsten Monaten soll der zweite Abschnitt in Angriff genommen werden – der Ablauf des Festivals selbst.

Team soll in den nächsten Monaten wachsen

In den kommenden Wochen soll das Team von Festival Tycoon anwachsen. Ein Grafiker und ein Audio-Engineer sollen an dem Projekt mitarbeiten. Der Wiener ist zudem auf der Suche nach einem Publisher. Wenn man das Spiel anderweitig unterstützen möchte, kann man dies mit einer Anmeldung beim Newsletter tun, wie Gäbler schmunzelnd anmerkt. Auch auf den weiteren Web-Auftritten des Spiels kann man die Entwicklung mitverfolgen. Erst vor drei Wochen wurde ein Trailer zum Pre-Alpha-Gameplay auf Youtube veröffentlicht.

Spiel entwickeln, das ihm selber zusagt

Tycoons fristen mittlerweile ein gewisses Nischendasein. Vor einigen Jahren erlebte das Genre mit Titeln wie Zoo Tycoon oder Rollercoaster Tycoon seine Blütezeit. Moderne Interpretationen sorgen aber für eine Renaissance. Gäbler selbst ist ein begeisterter Management- und Strategiespieler. "Und nachdem ich natürlich ein Spiel entwickeln möchte, welches ich selbst gerne spiele, liegt es auf der Hand, dass Festival Tycoon eben ein Tycoon ist." (Daniel Koller, 18.4.2020)