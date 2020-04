12.45 THEMENTAG

Earth Day: Ein Tag im Zeichen unseres Planeten Zum internationalen Tag der Erde widmet Arte den Samstag der Kraft aber auch der Gefahr der vier Elemente Wasser, Luft, Erde und Feuer. Den Anfang macht um die Dokumentationsreihe Das Gedächtnis unseres Planeten. Um 20.15 zeichnet der Dokumentarfilm Wenn Vulkane erwachen die Entstehung der Insel Réunion im Indischen Ozean nach, gefolgt um 21.40 von Tsunami – Gefahr aus der Tiefe über eines der tödlichsten Naturphänomene der Erde. Bis 23.20, Arte

17.30 MAGAZIN

Bewusst gesund Themen des Gesundheitsmagazins mit Christine Reiter sind Panikattacken und Beziehungskrisen in Zeiten von Corona, das "Sportlerherz", regionales Essen und Tipps in Sachen erhöhter Cholesterinwerte. Bis 18.00, ORF 2

20.15 KOMÖDIE

Loriots Ödipussi(D 1987, Loriot) Gelungener Spielfilmeinstand von Loriot: Paul Winkelmann, Geschäftsführer des familieneigenen Möbelgeschäfts, lebt mit 56 noch immer bei seiner dominanten Mutter. Als er eine Psychologin (Evelyn Hamann) kennenlernt, kommt Unruhe in die gepflegte Abhängigkeit. Bis 21.40, BR

21.45 DICHTERLIEBE

Die Geträumten(A 2016, Ruth Beckermann) Größte Eindringlichkeit mit einfachsten Mitteln: Anja Plaschg (Soap&Skin) und Laurence Rupp treffen sich in Ruth Beckermanns Film im Tonstudio, um aus dem Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan zu lesen. Die schwierige Liebesbeziehung zwischen zwei Dichtern wird dabei höchst lebendig. Bis 23.15, 3sat

22.00 COMING OF AGE

Die Reifeprüfung(The Graduate, USA 1967, Mike Nichols) Ein früher Vertreter des "New Hollywood", der Dustin Hoffmanns Karriere spürbar auf die Sprünge half: In der flirrenden Sonne Kaliforniens lässt sich College-Graduate Benjamin Braddock zum Soundtrack von Simon & Garfunkel auf zwei verbotene Liebschaften ein: zuerst mit der deutlich älteren Mrs. Robinson, gespielt von Anne Bancroft, dann mit deren Tochter (Katharine Ross). Bis 0.10, Super RTL

22.00 MUSICAL

La La Land (USA 2016, Damien Chazelle) Wenn inmitten der kolossalen Staus von Los Angeles unbändige Tanzlust aufkommt: Mit La La Land und seiner melancholischen Geschichte um einen Jazzmusiker (Ryan Gosling) und eine Schauspielerin (Emma Stone) verpasste Damien Chazelle dem Musical-Genre eine betörende Frischzellenkur. Bis 23.55, ORF 1

22.00 GANGSTERDRAMA

Road to Perdition(USA 2002, Sam Mendes) Michael Sullivan (Tom Hanks) lebt trotz der Großen Depression in relativem Wohlstand. Seine Familie weiß nicht, dass er als Profikiller für die Mafia arbeitet. Sam Mendes vernüpft in seiner visuell eindringlichen Adaption von Max Allan Collins‘ Graphic Novel die Schicksale dreier Generationen. Bis 23.50, Servus TV

0.00 HORRORFILM

Dreamcatcher (USA/CAN 2003, Lawrence Kasdan) Stephen-King-Verfilmung von Lawrence Kasdan (Der große Frust): In Maine lebende Freunde (Morgan Freeman, Thomas Jane, Jason Lee) mit übernatürlichen Fähigkeiten ziehen sich in den verschneiten Wald zurück, wo sie jedes Jahr in einer abgelegenen Jagdhütte Ferien machen. Aliens sorgen für allerlei Ungemach. Bis 2.15, Sat 1

0.55 FAMILIENDRAMA

Die abhandene Welt(D 2015, Margarethe von Trotta) In der Zeitung sieht der alte Paul ein Bild einer Operndiva, die verblüffende Ähnlichkeit mit seiner verstorbenen Frau hat. Mit Barbara Sukowa und Katja Riemann erzählt Regisseurin Margarethe von Trotta von der Suche nach einem Familiengeheimnis. Bis 2.35, 3sat

