Hallo am Samstag, hier sind deine News:

Der Liveticker heute ist hier zu finden.

Warten auf den neuen Schulalltag: Wie geht es weiter?

[Kommentar] Der Weg zurück in die Normalität wird immer klarer – nur nicht im Schulbereich.

Corona-Regelungen: Edtstadler weist Verantwortung von sich und fordert Beeilung von Anschober.

Kultursommer: Langsame Öffnungen, Ersatztermine und viele Absagen.

Das Shopping-Mekka Parndorf ist wieder offen, aber kaum jemand geht hin.

Staat verhandelt ab Montag mit Lufthansa-Spitze über AUA-Hilfen.

Podcast: Wie viele Leben kostet Trumps Versagen?

Tauchmediziner warnt vor gefährlichen Folgen einer Covid-19-Infektion.

Wie ein 100-jähriger Brite über 20 Millionen Euro gegen Corona sammelte.

Reise zum Bus aus "Into the Wild" ging fast tödlich aus.

[Was verdient…] Feuerwehrmänner gehören zu den risikoreichsten Berufsgruppen. Was sie verdienen, erfahrt ihr hier!

[Wetter] Am Wochenende bleibt es warm, das Wetter ist aber nicht mehr so ungetrübt. Vor allem im Westen muss man mit Regenschauern und Gewittern rechnen. Diese Schauer erreichen bis zum Sonntag dann auch den Donauraum und Wien. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 25 Grad.

[Zum Tag] Am 18. April 1986 fand im Operettenhaus in Hamburg die Deutschlandpremiere des Musicals Cats von Andrew Lloyd Webber statt. Das Stück wird fast 15 Jahre in Hamburg laufen.