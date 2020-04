Guten Morgen! Hier gibts die wichtigsten Infos des Tages.

[Inland] ÖVP kratzt laut Umfrage an absoluter Mehrheit

Corona-Party am Balkon: Ministerium verwarnt Mitarbeiter

[International] Trump heizt Proteste gegen Ausgangssperren an

Solidarität ist EU-Pflicht

[Panorama] 47 minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland in Deutschland eingetroffen

[Wirtschaft] Tiroler Landwirte erklären Gründe für Einfliegen von Erntehelfern

Der Frust der Betriebe wegen dürftiger Hilfen steigt

[Netzpolitik] Bewegungsdaten: Österreicher sind wieder deutlich mehr unterwegs

[Porträt] Wie Rudolf Anschober Österreich durch die Corona-Krise bringt

[Immobilien] Gestaltet jetzt euer Home-Office mit den praktischen Tipps zum Einrichten.

[Wetter] Heute wird es wechselhaft mit einigen Regenschauern.

[Zum Tag] Am 19, April 1988 veröffentlichte die US-amerikanische Band Public Enemy ihr Album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, das zu einem der meistverkauften Rap-Alben aller Zeiten wird.