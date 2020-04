Apple hat die neue Version des iPhone SE vorgestellt. Das frische Einsteigermodell kann bereits vorbestellt werden, ab dem 24. April ist es auch im regulären Handel erhältlich. Dementsprechend locken Mobilfunkanbieter bereits mit Angeboten. Das Preisvergleichsportal Durchblicker.at hat diese in Kombination mit einem Power-User-Tarif zusammengefasst.

Das Einsteiger-Smartphone mit neuem Prozessor und kompakten Maßen ist seit Freitag vorbestellbar Foto: Apple

Kauft man das neue iPhone SE direkt bei Apple, kostet die Version mit 64 GB Speicherkapazität 479 Euro, mit 128 GB beträgt der Preis 529 Euro und mit 256 GB beläuft er sich auf 649 Euro. Bei den Mobilfunkern gibt es das Smartphone auch um 0 Euro, jedoch nur mit einem Vertrag mit zwei Jahren Bindung.



iPhone SE mit 64 GB um 0 Euro

Das iPhone SE (2020) mit 64 GB um 0 Euro bieten die Mobilfunker in Kombination mit sogenannten Power-User-Tarifen an, die alle unbegrenzte Minuten und SMS, mindesten 20 GB Datenvolumen und eine Downloadgeschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s haben.

Bei A1 ist das neue iPhone SE um 0 Euro entweder um monatliche Effektivkosten von 49,90 Euro oder 74,90 Euro erhältlich. Drei bietet das Handy um 0 Euro mit Tarifen um 36,90 Euro oder 56,90 Euro pro Monat an. Magenta kombiniert das gratis iPhone SE mit Tarifen um 60,00 Euro oder 80,00 Euro.

128 GB und 256 GB nur bei Magenta



Die teureren Modelle des iPhone SE, mit größeren Speicherkapazitäten von 128 GB oder 256 GB, bietet aktuell nur Magenta an. Bei Drei und A1 sind diese vorerst nicht erhältlich. Um einen Gerätepreis von 0 Euro gibt es die 128 GB Version bei Magenta zu monatlichen Tarifkosten von 60,00 Euro oder 80,00 Euro.

Vergleichen wird geraten



All diese Tarife setzen eine 24-monatige Vertragsbindung vorraus. Laut Durchblicker.at sollte man mit solchen Angeboten daher vorsichtig umgehen. "0 Euro-Angebote scheinen sehr verlockend zu sein. Jedoch steckt dahinter immer die 24-monatige Vertragsbindung und eine entsprechend höhere Grundgebühr, wofür man die Herstellerkosten in jedem Fall wieder abbezahlt", so Durchblicker.at in einer Aussendung.

Daher sollten Konsumenten vor dem Abschließen eines Vertrages unbedingt vergleichen, ob es sich nicht eher lohnt, ein Gerät zum Herstellerpreis in Kombination mit einem SIM-Only-Tarif zu kaufen. Der laut Durchblicker.at derzeit günstigste SIM-Only-Tarif, der in die Power-User-Kategorie fällt, kostet 17,40 Euro im Monat und ist nach zwei Monaten kündbar. (red, 18.4.2020)