Die Berliner Polizei musste gestern sehr oft wegen Partys ausrücken. Foto: Screenshot/WebStandard

Die Berliner Polizei hat wieder einmal sämtliche Einsätze auf Twitter veröffentlicht. Unter dem Hashtag #flattenthecrime wurden die Ausfahrten der Behörde anonymisiert auf der Plattform protokolliert. In vielen Tweets stand auch das Coronavirus im Zentrum. Auch in Deutschland sind zurzeit Ausgangsbeschränkungen in Kraft, die größere Zusammentreffen untersagen. Die Berliner Polizei wurde deswegen regelmäßig von Nachbarn oder Beobachtern kontaktiert.

Großteil der Notrufe wegen Partys

Ein Großteil der Einsätze ist nämlich auf verbotene Partys oder Zusammentreffen zum gemeinsamen Grillen oder Sport zurückzuführen. Daneben gibt es aber auch teils skurrile Postings, wie etwa einen Mann, der nur in Unterhose boxend durch die Straßen läuft oder ein Polizeiauto, das mit einem Poller Bekanntschaft machte. Die Einsätze werden von der Berliner Polizei dabei durchaus mit Humor kommentiert. Auch die Wiener Polizei twitterte bereits 24 Stunden lang ihre Einsätze. (red, 19.4.2020)