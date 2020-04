Bekommt nun Hilfe vom Staat. Foto: APA/AFP/JOEL SAGET

Die französische Elektronikhandelskette Fnac Darty bekommt einen staatlich gesicherten Kredit in Höhe von 500 Mio. Euro. Damit sei Fnac Darty das erste große Unternehmen in Frankreich, das Hilfe aus einem Paket des Staates über 110 Milliarden Euro für die in der Corona-Krise in Bedrängnis geratenen Firmen in Anspruch nimmt, teilten der Konzern und das Wirtschaftsministerium mit.

Dividende gestrichen

Der Konzern strich zudem die geplante Dividende von 1,50 Euro für 2019. Im ersten Quartal 2020 brach der Umsatz um 7,9 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro ein. Allerdings verdoppelte sich der Online-Umsatz von Mitte März bis Anfang April. Besonders gefragt waren Fernseher, Computer, Kühlschränke und Tiefkühltruhen. An Fnac Darty ist die deutsche Elektronikhandelsholding Ceconomy, Mutter von Mediamarkt und Saturn, mit knapp 25 Prozent beteiligt. (APA, 19.4.2020)