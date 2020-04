Ulrich Kienzle starb am Donnerstag im Alter von 83 Jahren in Wiesbaden Foto: Imago

Mainz – Der frühere Fernsehjournalist Ulrich Kienzle ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 83 Jahren in Wiesbaden, wie das ZDF am Freitag mitteilte. Kienzle war vor allem als Moderator des Politikmagazins "Frontal" bekannt geworden. Als Journalist machte er sich zudem insbesondere als Nahostexperte einen Namen.

"Noch Fragen, Kienzle?"

Kienzle hatte seine Karriere in den 60er-Jahren beim Süddeutschen Rundfunk begonnen. Er berichtete als ARD-Korrespondent aus verschiedenen arabischen Ländern und wechselte 1990 zum ZDF. Dort moderierte er zunächst das "auslandsjournal", bevor er von 1993 bis 2000 das Magazin "Frontal" und – ebenfalls mit seinem Kollegen Bodo Hauser – später auch die Sendung "Hauser & Kienzle und die Meinungsmacher" präsentierte. Bodo Hauser starb 2004. Die beiden galten als legendäres TV-Duo, das einander stets nur mit Nachnamen ansprach und so politische Debatten thematisierte: "Noch Fragen, Kienzle?" – "Ja, Hauser!". (APA, 19.4.2020)