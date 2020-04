In dieser Galerie: 2 Bilder Nix los in Europa ... Foto: Flightradar24 ... in den USA wird weiterhin fleissig geflogen. Foto: Flightradar24

Seit Wochen herrscht aufgrund der Corona-Krise nun Ausnahmezustand an Europas Flughäfen. Der Regelbetrieb wurde ausgesetzt, Flüge nur mehr zwecks Heimholung von Bürgern im Ausland oder Lieferungen von notwendigen Materialien durchgeführt. Kondensstreifen und Flieger sind am Himmel zur Seltenheit geworden. Auch bei den diversen Flug-Trackern ist der Unterschied deutlich bemerkbar.

"Nur" mehr 58.100 Flüge weltweit

Am gestrigen Samstag wurden bei Flightradar24 etwa rund 58.100 Flüge protokolliert. Anfang Jänner waren es täglich noch circa 190.000. In den Statistiken des Portals ist der Unterschied sehr deutlich zu sehen. Auch auf der Live-Flugkarte ergibt sich in Europa ein klares Bild: Es wird unverkennbar weniger geflogen. Blickt man allerdings in die USA ergibt sich ein nahezu unverändertes Bild. Dort "wuselt" es nämlich weiterhin.

Erinnerungen an Vulkanausbruch

Bereits am 23. März wies Flightadar24 darauf hin, wie sich der Flugverkehr durch die Pandemie verändert hat. War der Luftraum ein Monat davor noch mit Fliegern gesät, lichtete sich dieser nach und nach. Dies hat sich bis heute nochmals verstärkt. Bei dem Portal erinnerte man auch kürzlich an den Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull. Auch dieser legte vorrübergehend den nordeuropäischen Luftraum zumindest für kurze Zeit lahm. (red, 19.4.2020)