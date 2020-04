"Die Kommissarin"

"Es ist ein bisschen so, als würde Hannelore Elsner an die Rolle in der Serie "Die Kommissarin" anknüpfen, mit der sie in den Neunzigerjahren eine der ersten starken Ermittlerinnen ins deutsche Fernsehen einführte", merkt Christian Buß im "Spiegel" an. Am Dienstag jährt sich der Todestag der Schauspielerin.

"In diesem "Tatort", in dem sie in ihrer vorletzten Rolle zu sehen ist, hinterlässt sie noch einmal einen starken Eindruck als unerbittliche Aktenwälzerin und unerschrockene Rechtsphilosophin. Oder genauer: als eine, die nach letzten Wahrheiten sucht, während der Rest des Reviers nur frische Wandfarbe will."