In den kommenden Wochen sollen alle Bewohner und Mitarbeiter in Heimen getestet werden, kündigte das Gesundheitsministerium an. Foto: imago/Grabowsky

Bewohner von Alters- und Pflegeheimen gelten nicht nur wegen ihres hohen Alters, sondern auch wegen etwaiger Vorerkrankungen als besonders vulnerabel. Seit Wochen gelten deshalb erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in den Heimen. Ob die entsprechenden Vorkehrungen in einzelnen Häusern auch wirklich eingehalten wurden, beschäftigt nun auch die Justiz. In drei Fällen wird ermittelt.

In der Steiermark steht ein Pflegeheim in Kalsdorf im Fokus. Es gehe um mehrere im Heim aufgetretene Infektionen, darunter auch sechs Todesfälle, sagt Hansjörg Bacher, Sprecher der Grazer Staatsanwaltschaft, zum STANDARD. Die im Raum stehenden Vorwürfe wiegen schwer: Die Heimleitung habe nicht für ausreichend Schutzmaßnahmen, also etwa Masken und entsprechende Kleidung, gesorgt. Zudem sei nicht rechtzeitig auf entsprechende Gefahren reagiert worden. Ermittelt wird wegen grob fahrlässiger Tötung und vorsätzlicher Gefährdung durch übertragbare Krankheiten. Tätig geworden ist die Staatsanwaltschaft aufgrund einer Anzeige. Mit den Ermittlungen – die Kriminalpolizei wurde bereits beauftragt – stehe man noch am Anfang, sagt Bacher. In welchem Zeitraum die sechs Personen zu Tode kamen, ist noch nicht bekannt.

Heim weist Vorwürfe zurück

Der Betreiber Amicalis weist die Vorwürfe "entschieden zurück", schreibt er in einem Statement an den STANDARD. Die betroffenen Bewohner hätten alle unterschiedliche Vorerkrankungen gehabt sowie zum Teil ein "sehr hohes Alter" aufgewiesen. Das habe zu "schicksalhaften Verläufen" geführt. Wie viele Infizierte und wie viele Todesfälle es zum jetzigen Zeitpunkt gibt, wollte man aus Datenschutzgründen nicht beantworten.

Auch in Tirol wurde die Staatsanwaltschaft in zwei Fällen aktiv. In einem Ordenshaus der Barmherzigen Schwestern in Zams wird ermittelt, ob aufgrund zahlreicher Infektionsfälle nicht rechtzeitig reagiert wurde. Im zweiten Fall soll eine Pflegerin in einem Altersheim trotz Infizierung gearbeitet haben. Wer wen angesteckt habe – die Pflegerin die Bewohner oder umgekehrt – sei unklar, sagt ein Sprecher.

Tests in Altersheimen

Ein bundesweiter Überblick über Todes- und Infiziertenzahlen in Heimen existiert bis dato noch nicht. Was Infizierte betrifft, will sich das Ministerium nun durch die flächendeckende Testung der 130.000 Bewohner und Mitarbeiter einen Überblick verschaffen. Einzelne Daten existieren aber, so sind etwa in Wien laut einem Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) derzeit 191 Personen nachweislich infiziert, darunter sind 81 Bewohner und 110 Mitarbeiter. Zur Relation: Insgesamt werden 17.000 Personen stationär in Wien betreut.

Im nichtstationären Bereich ringt man weiterhin um Lösungen. Mediziner warnen davor, dass das System der 24-Stunden-Pflege bald zusammenbrechen könnte, und fordern regelmäßige Testungen der Betreuerinnen im In- und Ausland, um legale Ein- und Ausreise ohne Quarantäne sicherstellen zu können. Laut Ministerium werde an einer Lösung gearbeitet. (Vanessa Gaigg, 19.4.2020)