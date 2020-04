Hier sind die Mediennachrichten vom Sonntag:

"Das Boot 2" hat mehr Land in Sicht Am Dienstag sticht auf Sky das erfolgreichste Fernsehkriegsschiff Deutschlands mit neuen Folgen in See. Regisseure wie Schauspieler gingen physisch an ihre Grenzen

Ein Opfer der Zensur im "Blattsalat" Kanzler Kurz in "Krone" und "Österreich" Die beiden Hauptprofiteure seiner Medienförderung waren sich in der Wiedergabe seiner Osterbotschaft nicht einig

Forum zum Sonntagskrimi: Adieu, Hannelore Elsner! Wie sehen Sie den Frankfurter "Tatort"? In dem Fall geht es heute Abend um 20.15 auf ORF2 und ARD um Selbstjustiz, er bringt aber vor allem einen großen, letzten Auftritt der langjährigen "Kommissarin". Wie finden Sie das?

Ist Österreichs Corona-Strategie der Ausweg oder ein Irrweg? Darüber diskutieren heute um 22.10 Uhr die Gäste von "Im Zentrum" bei Claudia Reiterer. Bei uns können Sie mitdiskutieren.

TV-Serie über Juden in der Golf-Region sorgt für Empörung Kritiker meinen, die Normalisierung der Beziehung mit Israel soll vorangetrieben werden.

Island gewinnt den "kleinen Song Contest" Die Quoten waren sosolala.

Ulrich Kienzle 83-jährig verstorben Der deutsche Fernsehjournalist moderierte jahrelang das ZDF-Nachrichtenmagazin "Frontal" und war Teil des legendären TV-Duos Kienzle/Hauser.

Fernsehen am Sonntag Lautlos wie die Nacht, Singen für Österreich und mehr Tipps finden Sie in unserer Switchlist

