Die Polizei konnte einen 51-Jährigen Verdächtigen verhaftet. Foto: REUTERS/John Morris

Im kanadischen Nova Scotia hat die Polizei am Sonntag einen 51-Jährigen gestoppt, der mehrere Menschen bei einem Amoklauf getötet haben soll. Derzeit kursieren unterschiedliche Aussagen, wonach der Mann entweder erschossen oder verhaftet worden sein soll. Der Sender CTV berichtete zuletzt, die Polizei habe den Tatverdächtigen an einer Tankstelle erschossen. Laut Polizei habe sich der Amoklauf in Portapique über eine Dauer von 12 Stunden zugetragen, etwa 130 Kilometer nördlich von Halifax.



Angeblich soll der Angreifer als Polizist verkleidet gewesen sein. Amokläufe sind in Kanada im Gegensatz zu den USA relativ selten. Zuletzt starben im August 2018 mehrere Menschen. Der kanadische Regierungschef Justin Trudeau sprach von einer "schrecklichen Situation". (red, 19.4.2020)