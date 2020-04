Coronavirus-Pandemie sorgt für riesigen Zulauf auf Plattformen – nun will auch Facebook davon profitieren

So soll Facebooks Gaming-App aussehen, mit der man Casual-Games nutzen und Handy-Spiele streamen kann. Foto: Facebook

Facebook will es mit Amazons Twitch und Googles YouTube aufnehmen. Konkret plant das soziale Netzwerk eine Streaming-App, mit der man auch Casual-Games nutzen kann. Die Android-Version soll kurz vor der Präsentation stehen, eine iOS-Ausgabe wird es geben, wenn "Apple diese zulässt".

App vorzeitig veröffentlicht

Laut der New York Times hätte die Software erst im Juni starten soll. Aufgrund der Coronavirus-Epidemie habe man sich bei dem Unternehmen aber dazu entschlossen, die App vorab zu veröffentlichen. Facebooks Streaming-Dienst Gaming soll in letzter Zeit ebenso ordentlichen Zulauf erfahren haben.

Twitch klarer Marktführer

Seit Jahren versucht der Konzern von Marc Zuckerberg, sich in der Spielewelt breit zu machen. Dies reicht vom Aufbau einer Streaming-Community bis hin zu der Veranstaltung von E-Sport-Turnieren. Allzu erfolgreich war man bislang aber nicht. Twitch ist hinsichtlich der Nutzerbasis klar an erster Stelle und Google weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz zu finden.

Facebook will mit Einfachheit punkten

Facebook will gegenüber der übermächtigen Konkurrenz mit größtmöglicher Einfachheit punkten. Die App bringt einen "Go Live"-Button mit sich, durch den man die Übertragung ganz einfach starten kann. Freunde und Follower sollen dann benachrichtigt werden, sodass man schnell Zuschauer findet. Geld kann man ab einer gewissen Größe der Community ebenso dazuverdienen.

E-Sport und Live-Streaming mit Boom

Live-Streaming erlebt dank Corona einen neuen Boom. Auch der E-Sport profitiert davon, da die restliche Sportwelt im Grunde stillsteht. Erst gestern fand das Finale der europäischen und US-amerikanischen League of Legends-Liga statt, bei der allein auf Twitch mehrere hunderttausende Zuschauer dabei waren. Facebook will nun an dem wachsenden Kuchen mitnaschen. (red, 20.4.2020)