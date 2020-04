"Just Cause 4" gibt es aktuell kostenlos im Epic Games Store. Foto: Square Enix

Beim Epic Games Store gibt es wieder einmal zwei Spiele gratis. Aktuell kann man sich Just Cause 4 und Wheels of Aurelia kostenlos sichern. Die Games bleiben einem erhalten, auch wenn die Aktion abläuft. Diese geht nämlich nur bis 23. April um 17 Uhr. Danach kann man sich For the King gratis holen.

Square Enix DE

Durchaus unterhaltsam

"Just Cause 4 ist im Grunde wie ein wirrer Low-Budget-Actionfilm, bei dem man aber irgendwie auch nicht wegschalten kann", lautete das Fazit des STANDARD-Tests. Wheels of Aurelia ist ein visueller Roman, der 2016 für PC erschien. Das Spiel hält bei Metacritic bei einer Wertung von 63 von 100 möglichen Punkten. (red, 20.4.2020)