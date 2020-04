Grafik zur Lage der Pressefreiheit 2020.

Das Coronavirus stellt auch die freie Rede auf den Prüfstand. Länder, die Medien und Journalisten unter Druck setzen, tun dies bei der Berichterstattung über Covid-19 erst recht. Dieser Eindruck spiegelt sich in der aktuellen Weltrangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen klar wider: Sowohl China (177) als auch der Iran (173) kontrollieren die Nachrichtenlage über das Virus massiv. Im Irak (162) entzogen die Behörden Reuters drei Monate lang die Lizenz, nachdem das Unternehmen einen Artikel veröffentlicht hatte, in dem es offizielle Coronavirus-Zahlen infrage stellte. Der ungarische Premierminister Viktor Orbán verabschiedete ein Coronavirus-Gesetz, nach dem das Verbreiten von "Falschnachrichten" mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft wird. Ungarn rutschte in der Liste um weitere zwei Plätze ab und liegt nun auf dem 89. Rang.

"Schockdoktrin"



"Die Krise der öffentlichen Gesundheit bietet autoritären Regierungen die Gelegenheit, die berüchtigte 'Schockdoktrin' umzusetzen, die Tatsache auszunutzen, dass die Politik auf Eis liegt, die Öffentlichkeit fassungslos ist und Proteste nicht infrage kommen, um Maßnahmen durchzusetzen, die in normalen Zeiten unmöglich wären", sagt Reporter-ohne-Grenzen-Generalsekretär Christophe Delore.



Österreich rutscht im aktuellen Ranking um zwei Plätze ab und liegt nun auf "ausreichendem" Rang 18 (-2). Den neuerlichen Verlust erklärt Rubina Möhring, Österreich-Chefin von Reporter ohne Grenzen, mit steigendem Druck auf unabhängige und kritische Berichterstattung: "Nach dem Ibiza-Video und der Auflösung der Regierung haben die ehemaligen Regierungsparteien ihre Strategien zur Schwächung der ihnen unliebsamen Medien im Land konstant fortgeführt", sagt Möhring.

"Überdimensionierter PR-Apparat des Kanzlers"

Die STANDARD-Bloggerin nennt als Gründe für das schlechte Abschneiden etwa das gerichtliche Vorgehen der ÖVP gegen den Falter, aggressiv auftretenden Boulevard, die beabsichtigte Zerschlagung des ORF und den "weiterhin überdimensionierten PR-Apparat des Kanzlers mit dutzenden Helferinnen und Helfern der Message-Control". Möhring: "Die Angriffe auf die Pressefreiheit, die unter Schwarz-Blau vermehrt in Österreich zu beobachten waren, haben weder seit Ende der schwarz-blauen noch mit Antreten der schwarz-grünen Regierung ein Ende genommen. Deshalb zeigt uns die Verschlechterung in der Rangliste der Pressefreiheit vor allem, dass wir wachsam bleiben und Presse- und Informationsfreiheit aktiv verteidigen müssen."



Der Weltindex für Pressefreiheit wird seit 2002 jährlich von Reporter ohne Grenzen veröffentlicht und misst den Grad der Medienfreiheit in 180 Ländern und Gebieten. Er bewertet Pluralismus, Unabhängigkeit der Medien, Umfeld und Selbstzensur, den rechtlichen Rahmen, Transparenz sowie die Qualität der Infrastruktur. Er bewertet nicht die Regierungspolitik.



Auf Basis dieser Parameter verschickt die Organisation einen Bogen mit 117 Fragen an Expertinnen und Experten – an Kommunikationswissenschafter, Journalisten, Presseräte und Journalistenvertreter. Der aktuelle Index umfasst das Kalenderjahr 2019

Norwegen und Finnland voran, Nordkorea und Turkmenistan Schlusslichter

Norwegen führt den Index im Jahr 2020 zum vierten Mal in Folge an, während Finnland erneut den zweiten Platz belegt. Dänemark (+2 auf Platz 3) steht an nächster Stelle, da sowohl Schweden (-1 auf 4) als auch die Niederlande (-1 auf 5) aufgrund der zunehmenden Cyberbelästigung zurückgegangen sind. Am anderen Ende des Index hat sich wenig geändert. Mit Nordkorea (-1 auf 180) hat Turkmenistan den letzten Platz belegt, während Eritrea (178) nach wie vor das am schlechtesten bewertete Land Afrikas ist.

Malaysia und Malediven rücken auf, Haiti rutscht weit ab

Malaysia (101) und die Malediven (79) verzeichneten den größten Anstieg im Index. Den drittgrößten Sprung machte der Sudan (159), der nach der Streichung von Omar al-Bashir um 16 Plätze aufstieg. Die Liste der größten Rückgänge im 2020-Index wird von Haiti angeführt, wo Journalisten in den vergangenen zwei Jahren bei gewaltsamen landesweiten Protesten häufig ins Visier genommen wurden. Haiti verliert 21 Plätze und liegt nun auf Rang 83.

Neben dem Virus sieht Reporter ohne Grenzen die Zukunft des Journalismus durch weitere fünf Krisen bedroht: