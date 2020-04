Erste Bilder durchgesickert – Unternehmen bestätigt Aktivitäten, will Details aber erst in den kommenden Monaten nennen

So könnte die "Google Card" aussehen – jeweils mit Branding der dahinterstehenden Bank. Foto: Google

Es war wohl nur eine Frage der Zeit: Nach Apple arbeitet nun auch Google an einer eigenen Karte für Bezahlvorgänge. Die Google Card soll dabei das Zentrum einer neuen Generation von Google Pay werden, berichtet Techcrunch in Berufung auf interne Quellen bei dem Unternehmen. Untermauert wird diese Behauptung nicht nur mit Screenshots, auch mit einem ersten Bild einer solchen Karte kann man aufwarten.

Google Card

Im Gegensatz zur "Apple Card" soll es sich dabei um keine vollständige Kreditkarte handeln sondern "nur" um eine Debitkarte, die in direkter Kooperation mit Banken angeboten werden soll. Ansonsten soll aber der Funktionsumfang ähnlich sein. Dazu gehört die enge Verschränkung zwischen Online- und Offlinekäufen, womit man auch einen zentralen Ort hat, um all dies einzusehen. Außerdem gibt es eine virtuelle Nummer, damit man bei Online-Händlern nicht seine echten Kreditkartendaten angeben muss – dies in Kombination mit höheren Sicherheitsstandards. Insofern ist das Ganze auch als Alternative zu den Karten der Banken selbst zu sehen.

Erste Screenshots einer neuen Google Pay Version mit Google Card-Einbindung. Grafik: Google

Zudem ist davon auszugehen, dass die Nutzung der Google Card mit diversen Anreizen finanzieller Natur einhergehen wird. Mit Details dazu kann der Bericht allerdings noch nicht aufwarten.

Daten

Die Vorteile für Google sind hingegen logisch: Das Unternehmen würde dadurch weitere wertvolle Daten über seine User erhalten. Mithilfe dieser könnte man dann nicht zuletzt auch früh Trends erkennen und so die eigene Produktstrategie erweitern. Zudem würde man damit sein Engagement im Fintech-Bereich ausweiten, eine Sparte, der Experten für die kommenden Jahre ein starkes Wachstum prognostizieren.

Zustimmung

In einer Stellungnahme bestätigt Google das Engagement indirekt: Man arbeite derzeit mit Partnern wie Citi und Stanford Federal Credit Union zusammen, um herauszufinden, wie man den eigenen Nutzern helfen könnte, ihre Finanzen besser im Blick zu halten. Weitere Details wolle man aber erst in den kommenden Monaten verraten.

Die Einstellungen zur Google Card Foto: Google

Regionale Verfügbarkeit

Wie immer bei Google bleibt natürlich die Frage, inwiefern das Ganze überhaupt außerhalb der USA relevant wird. Immerhin gibt es das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone via Google Pay bereits seit einigen Jahren. Die Verfügbarkeit ist aber weiterhin auf ausgewählte Länder beschränkt – zu denen etwa Österreich nicht zählt. (apo, 20.04.2020)