So präsent war die Regierung wohl noch nie. Beinahe täglich gibt sie Pressekonferenzen, bei denen unterschiedliche Minister über die jeweiligen Fachbereiche Auskunft geben. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) präsentieren dabei die aktuellen Zahlen, deren Entwicklung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen und beantworten im Anschluss Fragen von Journalistinnen und Journalisten. Und die Entwicklung der Fallzahlen nimmt einen positiven Verlauf. All diese Parameter hatten wohl auch Einfluss auf das Ergebnis der "Profil"-Sonntagsfrage von Unique Research. Demnach kommt die ÖVP derzeit auf 48 Prozent, was ein Plus von neun Prozentpunkten bedeutet, während die Grünen mit einem leichten Zuwachs bei 16 Prozent liegen.

Gelingt Gesundheitsminister Anschober, Bundeskanzler Kurz, Vizekanzler Kogler und Innenminister Nehammer das Krisenmanagement gut? Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Richtiger Umgang mit dem Virus?

Eine Gallup-Umfrage ging Ende März der Frage nach, wie man den Umgang der Regierung mit dem Coronavirus einschätzt. Der Aussage "Ich denke, dass die österreichische Regierung mit dem Coronavirus richtig umgeht" stimmten österreichweit 50 Prozent voll und weitere 38 Prozent überwiegend zu. Dieser Wert ist damit der höchste, den irgendeine Regierung in der Umfrage, die in 28 Staaten durchgeführt wurde, erreicht hat. Poster "Sapper Lotti" ist mit der Arbeit der Regierung in der Krise zufrieden, allerdings sieht er zwei Fehler:

Aber nicht alle sind mit dem Krisenmanagement so zufrieden. User "Adrian -S" gibt zu bedenken:

Wie schlägt sich die Regierung in der Krise?

Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement der Regierung? Welcher Minister überzeugt Sie, von welchem sind Sie eher enttäuscht? Was hat die Regierung gut gemacht, und wo hätte sie anders reagieren müssen? Diskutieren Sie im Forum! (wohl, 21.4.2020)